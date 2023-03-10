Перше: очищайте смартфон від непотрібних додатків

З часом на телефоні накопичується маса додатків, чимала частина з яких давно не потрібна і лише займає дорогоцінний простір. Чим більше таких непотрібних додатків, тим гірше він працюватиме. Особливо, якщо вони працюють у фоновому режимі, займаючи ресурси системи.

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Отже, перший крок, який вам необхідно зробити, – це переглянути усі свої програми та видалити непотріб. Сміливо видаляйте додаток, якщо ви не пам'ятаєте, коли останній раз ним користувалися. Адже повторне встановлення програми, при необхідності, займе всього кілька секунд при сучасних швидкостях навіть мобільного інтернету.

Аби видалити непотрібне, потрібно:

зайти у Налаштування й обрати там пункт меню "Додатки";

натиснути на непотрібну програму й обрати пункт меню "Видалити додаток".

Друге: видаліть зайві файли та кеш

Практично всі додатки на смартфоні збирають файли кешу, які також займають місце і впливають на швидкодію системи. В основному це стосується різноманітних месенджерів та браузерів – розмір кешу у цих додатків може сягати кількох гігабайтів після всього лише місяця користування.

Кеш потрібен для того, щоб швидше відкривати ті сторінки, на які ви найчастіше заходите, або ж відображати фото та відео в діалогах і групах одразу без підвантажень (у випадку з телеграмом та іншими месенджерами). У більшості випадків ці файли вам не потрібні, але якщо ви користуєтеся смартфоном довгий час, або його не можна назвати потужним, то файли кешу можуть суттєво вплинути на швидкодію.

Аби очистити кеш програми, потрібно зайти у налаштування, окремого додатку, як ми зазначали вище, і обрати там опцію "Очистити кеш".

До речі, у самому телеграмі віднедавна є можливість більш гнучко налаштовувати автоматичне видалення накопичених файлів. Зайдіть у Налаштування, а далі в меню "Дані та сховище". У першому ж меню під назвою "Використання сховища" можна не лише видалити поточний кеш, а й налаштувати автовидалення окремо в чатах та каналах. Раніше мінімально можна було задати три дні, а тепер можна робити це щодня.

Видаляємо зайві файли й сміття

Варто не забувати очищувати смартфон від непотрібних файлів та сміття, яке могло назбиратися у галереї чи теці завантаження. Велике скупчення цих файлів постійно зменшує місце на смартфоні й це негативно впливає на швидкодію, особливо, якщо місця залишилося зовсім мало.

Третє: перезавантажуйте смартфон частіше

Банальна, але важлива порада – частіше перезавантажуйте свій смартфон. Ми звикли щоденно підзаряджати смартфон, але у деяких користувачів пристрої можуть не вимикатися місяцями, а то і довше.

Перезавантаження допомагає телефону викинути з оперативної пам'яті програми, які впливають на роботу системи та можуть суттєво її завантажувати. Крім того, цей процес займає не багато часу і його можна виконувати ввечері, або ж коли ставите смартфон на зарядку.

До речі, деякі смартфони мають функцію автоматичного перезавантаження за розкладом. Ви можете налаштувати таку функцію, запускаючи її перед вашим звичним часом пробудження, щоб смартфон був "свіжим" щоранку.

Четверте: повернення до заводських налаштувань

Доволі кардинальний метод, до якого рекомендуємо вдаватися лише за умов, коли інші методи не допомагають, або ж коли стався програмний збій чи після оновлення якась важлива функція смартфона не працює. Трапляється таке рідко, але повернення смартфона до початкового стану зазвичай усуває усі негаразди, якщо вони не пов'язані з технічними аспектами.

Повернення до заводських налаштувань, означає, що після цієї операції ви отримаєте смартфон у стані "з коробки". Тобто вам потрібно буде налаштувати його "з нуля". Ця функція також зітре усі ваші дані та додатки, тож перед її проведенням переконайтеся що усі важливі файли та фото збережені на комп'ютер або у хмарі. Також рекомендуємо зробити резервну копію системи й даних – це допоможе швидше відновити усі програми після повернення до початкових налаштувань.

Для того, щоб повернути смартфон до початкових налаштувань потрібно: