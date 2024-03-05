Що відбувається

Повідомлень поки що не дуже багато, однак найбільше проблем виникає із доступом до сайту та мобільного застосунка. Частина користувачів також не може запустити відео.

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Цей збіг вельми нагадує один з минулих, коли аналогічним чином після проблем із сервісами Meta працювати перестала чи не половина світового інтернету. Тоді проблему виправляли багато годин. І хоча наразі немає жодних причин, які вказували б на аналогічну ситуацію, інші соцмережі та месенджери миттєво зреагували: користувачі можуть помітити затримки в роботі Telegram (повідомлення відправляються з затримкою) та масовий наплив у X (Twitter), що також позначається на швидкості його роботи.

Найімовірніше причиною збоїв у цих двох сервісах є раптовий наплив користувачів через недоступність інстаграму та фейсбуку. Однак коментарів з цього приводу від компаній поки немає.