Daily Beast зробила випадкову вибірку зі 133 нинішніх співробітників Twitter, ідентифікованих за їхніми акаунтами в LinkedIn, і виявила, що 31 з них — майже чверть — вже були зареєстровані на Threads. У квітні Маск заявив, що в Twitter працює близько 1 500 осіб, тож послугами конкурента можуть користуватися сотні працівників.
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Критика, хвала й шпигунство
- "Мене за це звільнять, але я зараз працюю в Twitter і ніколи ним не користувався. Threads просто кращий. За новий світ!" – написав минулого тижня один з нинішніх працівників твітера в Threads.
- Інший працівник сказав, що йому була приємною реєстрація, яка відбувається дуже швидко, завдяки інтеграції та синхронізації з інстаграмом.
- Як зазначає Daily Beast, частина цих співробітників може просто винюхувати, що відбувається у конкурентів. Хтось заявив, що він "тут для того, щоб вчитися", тоді як єдиний пост іншого співробітника містив напис "Тест 1".
- Але інші, схоже, прийшли для власного задоволення. Наприклад, щоб облити брудом свого боса. Один користувач перепостив картинку, яка висміювала Маска за його пропозицію для Марка Цукерберга замість бою в клітці помірятися розмірами статевих органів. Інший написав: "Хто-небудь, перевірте Ілона. Він не дуже добре це сприймає".
До критики приєдналася навіть Естер Кроуфорд, яку раніше називали чи не найвідданішою працівницею твітера. Кроуфорд – колишня менеджерка з продуктів, яка схвалювала драконівський стиль управління Маска, і в листопаді навіть спала на підлозі офісу Twitter, щоб допомогти йому вкластися в дедлайни. Однак це не допомогло: Маск звільнив її у лютому.
Тепер Кроуфорд виступає проти колишнього боса, заявляючи, що часто була незгодна з рішеннями Маска й розчаровувалась, коли він їх приймав. "Ось що трапляється, коли впливова людина живе у луна-камері власного творіння", – написала Естер Кроуфорд.
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Нагадаємо, Threads зібрав понад 100 мільйонів користувачів за перші 5 днів своєї роботи. У листі до Цукерберга минулого тижня адвокат Twitter звинуватив Meta в "систематичному, навмисному і незаконному привласненні комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter". У листі також стверджується, що Meta нібито найняла десятки колишніх співробітників Twitter, щоб ті скопіювати платформу Маска. Представник Meta відкинув звинувачення, написавши: "Ніхто з команди розробників Threads не є колишнім співробітником Twitter".