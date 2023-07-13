Daily Beast зробила випадкову вибірку зі 133 нинішніх співробітників Twitter, ідентифікованих за їхніми акаунтами в LinkedIn, і виявила, що 31 з них — майже чверть — вже були зареєстровані на Threads. У квітні Маск заявив, що в Twitter працює близько 1 500 осіб, тож послугами конкурента можуть користуватися сотні працівників.

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Критика, хвала й шпигунство

"Мене за це звільнять, але я зараз працюю в Twitter і ніколи ним не користувався. Threads просто кращий. За новий світ!" – написав минулого тижня один з нинішніх працівників твітера в Threads.

Інший працівник сказав, що йому була приємною реєстрація, яка відбувається дуже швидко, завдяки інтеграції та синхронізації з інстаграмом.

Як зазначає Daily Beast, частина цих співробітників може просто винюхувати, що відбувається у конкурентів. Хтось заявив, що він "тут для того, щоб вчитися", тоді як єдиний пост іншого співробітника містив напис "Тест 1".

Але інші, схоже, прийшли для власного задоволення. Наприклад, щоб облити брудом свого боса. Один користувач перепостив картинку, яка висміювала Маска за його пропозицію для Марка Цукерберга замість бою в клітці помірятися розмірами статевих органів. Інший написав: "Хто-небудь, перевірте Ілона. Він не дуже добре це сприймає".

До критики приєдналася навіть Естер Кроуфорд, яку раніше називали чи не найвідданішою працівницею твітера. Кроуфорд – колишня менеджерка з продуктів, яка схвалювала драконівський стиль управління Маска, і в листопаді навіть спала на підлозі офісу Twitter, щоб допомогти йому вкластися в дедлайни. Однак це не допомогло: Маск звільнив її у лютому.

Тепер Кроуфорд виступає проти колишнього боса, заявляючи, що часто була незгодна з рішеннями Маска й розчаровувалась, коли він їх приймав. "Ось що трапляється, коли впливова людина живе у луна-камері власного творіння", – написала Естер Кроуфорд.

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Нагадаємо, Threads зібрав понад 100 мільйонів користувачів за перші 5 днів своєї роботи. У листі до Цукерберга минулого тижня адвокат Twitter звинуватив Meta в "систематичному, навмисному і незаконному привласненні комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter". У листі також стверджується, що Meta нібито найняла десятки колишніх співробітників Twitter, щоб ті скопіювати платформу Маска. Представник Meta відкинув звинувачення, написавши: "Ніхто з команди розробників Threads не є колишнім співробітником Twitter".