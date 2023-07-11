Як ми вже писали раніше, Threads миттєво здобув популярність завдяки грамотному підходу розробників до його піару. За перші 2 години сервіс отримав 2 мільйони підписників. Рубіж у 10 мільйонів було подолано за 7 годин. Вже до ранку звітували про 30 мільйонів людей, а за добу після запуску це число зросло до 50 мільйонів.
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100 мільйонів і плани на майбутнє
Користувачі звернули увагу, що Threads не вистачає багатьох функцій, до яких вони звикли в інших соцмережах. На щастя глава Meta Марк Цукерберг та директор Instagram і Threads Адам Моссері активно відповідають на питання користувачів щодо майбутнього платформи. Тож завдяки цьому ми знаємо про деякі функції та покращення, які з'являться найближчим часом.
- Можливо, найприкрішим для тих, хто звик до твітера, є те, що в Threads поки що немає хронологічної стрічки дописів. Алгоритмічна ж переповнена брендами, інфлюенсерами та знаменитостями, на яких ви не підписані. Натомість сторінки, за якими ви стежите, часто опиняються десь далеко внизу, ускладнюючи користувачам відслідковування того, що публікують друзі та родина. Адам Моссері написав, що хронологічна стрічка скоро з'явиться, як і можливість читати лише тих, на кого ви підписалися.
- Крім того, офіційна сторінка розробників у Threads опублікувала допис, згідно з яким рекомендації скоро стануть "більш персоналізованими". Імовірно, це означає, що ви почнете бачити менше випадкових людей з випадковими дописами. Натомість алгоритми почнуть враховувати ваші інтереси, попередні вподобання та підписки, взаємозв'язки та інше.
- "Ми також плануємо спростити для вас пошук і відстеження тем і тенденцій в режимі реального часу", – написали розробники в іще одній публікації. Про що йде мова, до кінця не ясно, але, ймовірно, нам слід очікувати аналог списку трендів у твітері, де відображаються найпопулярніші теми та хештеги в реальному часі.
- У Моссері також просять про функцію автоматичного видалення публікацій через обраний проміжок часу – від 30 до 90 днів – проти чого він, схоже не заперечує, але й не підтверджує, що функція буде впроваджена.
- Безумовно, пізніше запрацюють і хештеги, але Моссері каже, що спочатку пріоритетом для компанії буде "базовий пошук по темах". Теги, за його словами, пов'язані з великою кількістю проблем безпеки, чим багато хто користується, щоб поширювати свої недобросовісні публікації. Зараз у Threads можливий лише пошук за нікнеймом сторінки, але шукати публікації за словом чи фразою не можна.