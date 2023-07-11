Як ми вже писали раніше, Threads миттєво здобув популярність завдяки грамотному підходу розробників до його піару. За перші 2 години сервіс отримав 2 мільйони підписників. Рубіж у 10 мільйонів було подолано за 7 годин. Вже до ранку звітували про 30 мільйонів людей, а за добу після запуску це число зросло до 50 мільйонів.

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100 мільйонів і плани на майбутнє

Користувачі звернули увагу, що Threads не вистачає багатьох функцій, до яких вони звикли в інших соцмережах. На щастя глава Meta Марк Цукерберг та директор Instagram і Threads Адам Моссері активно відповідають на питання користувачів щодо майбутнього платформи. Тож завдяки цьому ми знаємо про деякі функції та покращення, які з'являться найближчим часом.