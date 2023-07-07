Meta запустила свого конкурента Twitter у ніч з 5 на 6 липня. Компанія заздалегідь залучила в новий сервіс близько двох тисяч знаменитостей, які стали першими користувачами та тестувальниками. Уже через дві години після початку роботи Цукерберг відзвітував про два мільйони зареєстрованих сторінок.

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Стрімкий ріст

Коли на західному узбережжі США наступив ранок і люди почали прокидатися, стався справжній бум:

Через 4 години після запуску кількість користувачів уже становила 5 мільйонів.

За сім годин – 10 мільйонів.

А згодом глава корпорації повідомив про 30 мільйонів.

З того моменту минуло 20 годин. Скільки користувачів нараховує соцмережа зараз, неясно. Цілком імовірно, що вже перетнула або скоро перетне позначку в 50-60 мільйонів. Усім іншим соцмережам знадобилися місяці або й роки для досягнення навіть мільйона користувачів.

Зараз додаток доступний по всьому світу (окрім ЄС), а швидкі темпи реєстрації свідчать про величезну здатність Meta до масштабування та витримування напливу людей, порівняно з іншими конкурентами Twitter, такими як Bluesky, який буквально відключився кілька днів тому, коли Маск ввів обмеження на читання і люди кинулися в нову соцмережу.

Щоб відзначити цю подію, Цукерберг вперше за більш ніж десять років опублікував твіт з мемом про Людину-павука, в якому вгледіли глузування над Ілоном Маском.

Перспективи: Bluesky, Mastodon і Threads

Користувачі Threads багато жартують про те, яким буде майбутнє нової соцмережі, та чи не чекає на неї доля Clubhouse, який здійняв таку ж хвилю цікавості, але надзвичайно швидко став нікому нецікавим. Meta привернула увагу до запуску численними чутками, анонсами, тизерами, залученням знаменитостей. Вона також виграє завдяки інтеграції з самим інстаграмом: ви можете швидко імпортувати свої дані при реєстрації, включно з чорним списком, друзями та навіть описом сторінки й аватаром. Threads тісно пов'язаний з Instagram і побудований на тій же платформі, що дає Meta ефективний спосіб його реклами. Компанія навіть зробила невеличке сповіщення в самому інстаграмі – червона крапка на меню налаштувань, яка підказує, що там з'явився новий пункт.

Однак тут постає питання необхідності. Чи потрібен людям ще один твітер? Чи дійсно оригінал, який потроху розвалює Ілон Маск, приречений? Чи не є нинішній сплеск тимчасовим? Meta, судячи з усього, серйозно налаштована залишити головного конкурента біля розбитого корита ціною 44 мільярди доларів. Для багатьох людей це дійсно тимчасова забавка – випробувати щось нове, куди йдуть усі. Користувачі інстаграму, які звикли до фото- чи відеоконтенту, можуть просто не знайти себе та свою аудиторію на новому сервісі.

Хай там як, але він безумовно має перспективи. Адам Моссері, який займається новою соцмережею, планує зробити Threads сумісним з ActivityPub. Це вихідний протокол, який забезпечує роботу Mastodon та інших децентралізованих сервісів, які разом називають "Fediverse" (федеративний протокол соцмереж, який об'єднує різні сервери зі своїми правилами та користувачами).

Якщо Ілон Маск остаточно зробить з твітера платний сервіс з купою лімітів, які неможливо обійти, не заплативши, користувачі почнуть тікати. Куди? Сьогодні з альтернатив ми маємо Bluesky, Mastodon і тепер Threads.

Перший ще неготовий – сайт сирий, не має функцій та доступний за запрошеннями. Творці понад рік розробляли основний код децентралізованої системи, знехтувавши дизайном та функціями.

Другий, як би не старався, не може залучити достатню кількість аудиторії та має деякі недоліки, включно з творцем росіянином (Євген Рочко покинув Росію разом із родиною, коли йому було 11 років, і з того часу проживає в Німеччині та вважається німецьким підприємцем, що не переконало багатьох українців).

Threads серед них виглядає найбільш перспективним. Він обрав найкращу стратегію розвитку. Сервіс спочатку запропонував людям дизайн і функції, а федералізацію відклав на потім. Але він, як і інстаграм, наповнений цензурою: тут видаляються такі слова як "русня", свідчення російських злочинів в Україні та оголені фото, які аудиторія твітера вважає досить важливою частиною спільноти, що користується текстовими соцмережами.

Наразі найбільш вигідним варіантом виглядає саме Bluesky, але потрібно дочекатися його повноцінного релізу.