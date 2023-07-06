Цікаво, що раніше надходила інформація, начебто Threads спочатку буде доступний лише на пристроях Apple, але версія для Android запрацювала одночасно з нею, пише 24 Канал. Ми зареєструвались на сервісі відразу після його запуску і готові розповісти детальніше.

Дивіться також Як це працює: Instagram частково розсекретив свій алгоритм рекомендацій

Що пропонує Threads

Threads – це буквально клон твітера. Тут ви так само зможете створювати текстові дописи, прикріплювати зображення та відео, підписуватись на інших людей та компанії, коментувати їхні публікації, ділитися ними тощо. Аналога функції "Простір" немає, тож провести аудіоконференцію не можна. Так само відсутні й деякі інші можливості, наприклад закріплення публікацій на своїй сторінці, редагування, додавання в закладки та інше. Проте можна налаштувати, хто зможе відповідати на ваші дописи (але не хто може бачити).

Наразі ніяких повністю оригінальних функцій Threads не пропонує – лише основне з твітера. Особистих повідомлень тут також немає, але враховуючи, що акаунт прив'язаний до інстаграму, посилання на який можна знайти в профілі людини, вони й непотрібні – можна просто перейти в Instagram.

Стрічка тут лише одна, алгоритмічна. Вона, як і в інстаграмі, складається як з публікацій ваших друзів, на яких ви підписалися, так і з запропонованих. Мінусом є те, що, на відміну від Bluesky і Mastodon, Threads не має налаштувань мови, тому вже через кілька годин нашу стрічку заповнили росіяни.

На Росії новий сервіс працює лише з VPN, тобто офіційно не підтримується, але це, на жаль, не завадило появі численних російських користувачів.

Можливо, в майбутньому з'явиться щось схоже на "Вибране", як в Instagram: там можна обрати обмежену кількість підписок і бачити їх у першу чергу.

Ліміт в одному дописі – 500 символів. Відразу ж нижче можна додавати наступну частину ланцюжка.

Видалити сторінку можна лише разом зі сторінкою в Instagram.

Згідно з останніми даними, за ніч сервіс залучив понад 10 мільйонів користувачів, не пропрацювавши ще навіть доби.

Як зареєструватися

Реєстрація дуже проста: