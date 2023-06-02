Компанія систематизувала інформацію за місцями, де користувач стикається з контентом. Це може бути головна стрічка, пошук, Stories, сторінка Explore та Reels – для кожного елемента рекомендації працюють по-різному. "Instagram не має єдиного алгоритму, який контролює, що люди роблять і чого не бачать у додатку", – пояснює глава компанії Адам Моссері.

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Як працює алгоритм Instagram

Stories ранжуються частково на основі того, як часто користувач переглядає оновлення акаунта і чи взаємодіє він з іншими користувачами, надсилаючи особисті повідомлення або ставлячи вподобання під історією. Instagram також намагається оцінити ваші стосунки з акаунтом, наприклад, чи є він членом сім'ї або другом.

Порядок дописів у вашій головній стрічці також визначається вашою минулою активністю й попередньою взаємодією з людиною, яка зробила той чи інший допис.

Рекомендації Reels використовують подібні дані про користувача: що ви зберігали, переслали комусь, вподобали. Також важливим є те, чи додивилися ви ролик до кінця – якщо так, отже його тема вам цікава й можна пропонувати більше подібного. Також одним із критеріїв є візуальні та звукові ефекти, використані у відео – якщо ви натискаєте на звук/ефект, отже вам можуть бути цікавими інші відео з цим же звуком/ефектом.

Рекомендації в Explore здебільшого ґрунтуються на "публікаціях, які ви вподобали, зберегли, поширили та прокоментували в минулому", але вони надходять від акаунтів, з якими ви ніколи не взаємодіяли.

Один з найцікавіших розділів блогу називається "боротьба з тіньовою забороною". Моссері зазначає, що універсального визначення цього терміна не існує, але визнає, що багато творців "використовують його для позначення того, що обліковий запис або контент користувача обмежується або приховується без чіткого пояснення або обґрунтування". І він каже, що компанія працює над підвищенням прозорості щодо того, коли контент або акаунти авторів приховуються з рекомендацій. Зокрема, він звертає увагу на функцію "статус облікового запису", яка може попередити користувачів, якщо один з їхніх дописів або їхній обліковий запис вважається "неприйнятним" для рекомендацій. Ця функція також пропонує процес оскарження.

Невідомо, чи про всі тонкощі роботи алгоритмів розповів Моссері. Соцмережі часто ловили на тому, що вони мають приховані правила в своїх алгоритмах. Так, нещодавно Twitter було викрито в тому, що він навмисно занижує видачу публікацій про війну в Україні.