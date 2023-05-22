Відколи Ілон Маск купив Twitter, з'явилося багато незадоволених користувачів – вони критикують нововведення, зміни в політиці компанії та окремі рішення самого Маска. Відтак з'явився попит на альтернативні сервіси, що породило нову гонитву на ринку: хто першим випустить конкурентноздатний аналог соцмережі.

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Альтернатива

Децентралізована соцмережа Mastodon деякий час переживала різкий підйом на фоні перших оновлень твітера, але так і залишилася відносно нішевим продуктом без суттєвого статусу та затребуваності серед користувачів.

деякий час переживала різкий підйом на фоні перших оновлень твітера, але так і залишилася відносно нішевим продуктом без суттєвого статусу та затребуваності серед користувачів. На підході також нова соцмережа від засновника Twitter Джека Дорсі. Вона називається Bluesky і так само копіює інтерфейс і загальний сенс твітера. Bluesky вже тестується, але зараз доступна лише за запрошеннями.

Як тепер стало відомо, Instagram планує запустити свій сервіс уже в червні. Чутки про його розробку ходили давно, однак ми не мали жодних підтверджень. Тепер же в інтернеті з'явилися навіть перші скриншоти. На них можна побачити сторінку користувача та стрічку новин, дизайн яких схожий на вищезазначені Twitter, Mastodon і Bluesky, але також слідує загальній дизайнерській логіці Instagram.



Майбутній сервіс від Instagram / Фото Лії Габерман

Як пише Лія Габерман, експертка з маркетингу цифрових медіа, розробка додатка наближається до завершення. Вона каже, що Meta зустрічалася з різними творцями контенту, щоб залучити їх на платформу. Один із цих творців і надав Габерман інформацію, назвавши поки що безіменний сервіс "Instagram для ваших думок".

Instagram – це вельми правильне слово в цій ситуації, оскільки виглядає так, ніби вся платформа побудована на основі популярної соціальної мережі для обміну фотографіями. Як і Bluesky та Mastodon, новий сервіс буде децентралізованим , а це означає, що будь-який користувач зможе створити власний сервер та запросити туди користувачів. При цьому, на якому б сервері ви не перебували, вам доступні всі інші для перегляду, підписок, коментування та всього іншого.

, а це означає, що будь-який користувач зможе створити власний сервер та запросити туди користувачів. При цьому, на якому б сервері ви не перебували, вам доступні всі інші для перегляду, підписок, коментування та всього іншого. Також повідомляється, що майбутня соцмережа "для ваших думок" інтегруватиметься з іншими платформами , такими як Mastodon – ви зможете взаємодіяти з користувачами з різних сервісів без необхідності постійно перемикатися між додатками. Як це має працювати наразі незрозуміло.

, такими як Mastodon – ви зможете взаємодіяти з користувачами з різних сервісів без необхідності постійно перемикатися між додатками. Як це має працювати наразі незрозуміло. Зазначається, що новий клон твітера працює з поточними параметрами Instagram, такими як імена користувачів та паролі . Отже, якщо у вас вже є обліковий запис в Instagram, ви зможете зареєструватися й автоматично синхронізуватись із вашими поточними підписниками. Крім того, перенесеться, ймовірно, також біографія, верифікація, чорний список, окремі налаштування та інше.

. Отже, якщо у вас вже є обліковий запис в Instagram, ви зможете зареєструватися й автоматично синхронізуватись із вашими поточними підписниками. Крім того, перенесеться, ймовірно, також біографія, верифікація, чорний список, окремі налаштування та інше. Текстові повідомлення будуть обмежені 500 символами , що менше, ніж публікація в Instagram, але більше, ніж у безплатній версії Twitter.

, що менше, ніж публікація в Instagram, але більше, ніж у безплатній версії Twitter. Ви зможете прикріплювати посилання, фотографії та відео. Можливо, все це якось синхронізуватиметься з публікаціями в Instagram.

Як уже зазначалося, нова соцмережа поки що не має назви. Її кодове ім'я всередині Meta – P92, Project 92 або Barcelona.

Звісно ж, варто очікувати й на те, що тут будуть застосовуватися ті ж правила модерації, що й в інших сервісах Meta, тому ні про яку свободу рівня Twitter мова не йде. Це буде жорстко цензурований сервіс, який блокуватиме користувачів за "чутливий контент".