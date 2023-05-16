У новому документі підтримки Twitter детально описав, чого ви можете очікувати від першої версії зашифрованих особистих повідомлень платформи. Найбільш помітним є те, що для можливості надсилати й отримувати зашифровані повідомлення, вам доведеться заплатити за підписку Blue.

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Конфіденційність за гроші

WhatsApp, Messenger, Signal та iMessage пропонують зашифровані повідомлення безплатно, тому необхідність платити за цю функцію в Twitter може бути важкою пігулкою, яку важко проковтнути,

– пише журналіст Джей Пітерс.

Згідно з документом, зашифровані DM доступні лише в найсвіжішій версії додатка на обох сторонах і тільки якщо обоє є:

Перевіреним користувачем (тим, хто платить за Twitter Blue).

Перевіреною організацією (організацією, яка платить 1,000 доларів на місяць).

Афілійованою особою перевіреної організації (що коштує 50 доларів на місяць за одну особу).

Таким чином, якщо ви підписалися на Blue, а ваш співрозмовник ні, ваша бесіда не буде шифруватися.

Також в інструкціях указано, що одержувач повинен бути підписаним на відправника, або відправляв повідомлення відправнику раніше, або прийняв запит на пряме повідомлення від відправника раніше.

Зазначається, що система шифрує не лише кожне окреме повідомлення, а й реакції на них. Ключі шифрування ніколи не покидають пристрій користувача й не передаються на сервери Twitter.

Цікаво, що функцію зашифрованих повідомлень доведеться вмикати вручну, але не на екрані всіх чатів, а натиснувши спочатку кнопку нового повідомлення (конверт з плюсом), потім активувати шифрування, і лише на наступному етапі обрати отримувача – в списку чи ручному пошуку. Крім того, можна буде це зробити в самому чаті з людиною, зайшовши в налаштування чату (буква "і" в правій частині екрана).

У зашифрованій розмові на екрані всіх діалогів ви побачите маленький значок замка поруч з аватаром людини, з якою ви спілкуєтеся. Зашифровані DM будуть відокремлені від незашифрованих.

Ця вельми дивна реалізація функції може зробити її непотрібною, особливо з огляду на повідомлення, що великий відсоток підписників Blue не бажають продовжувати платити – імовірність спілкуватися в повідомленнях з іншим підписником досить невелика.