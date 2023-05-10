Як повідомляється, зміни почнуть впроваджувати вже сьогодні, 10 травня. Про це написав сам Ілон Маск у твітері.

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Чого чекати

Як детально описано в твіті від служби підтримки компанії, тепер ви можете відповідати на конкретні повідомлення в особистому листуванні, цитуючи їх . Для цього потрібно натиснути на повідомлення співрозмовника й утримувати палець до появи меню. Обравши "Відповісти", ви зможете прокоментувати конкретне послання. Це особливо корисно у випадку, коли ви отримуєте кілька різних повідомлень з різними питаннями.

. Для цього потрібно натиснути на повідомлення співрозмовника й утримувати палець до появи меню. Обравши "Відповісти", ви зможете прокоментувати конкретне послання. Це особливо корисно у випадку, коли ви отримуєте кілька різних повідомлень з різними питаннями. Крім того, з'явилися нові реакції. Обравши в меню "Додати реакцію" або значок реакції під самим повідомленням, натисніть три крапки. Тепер ви зможете додати будь-який смайлик з повного набору емодзі.

Обидві функції вже доступні на iOS та Android. Вам необхідно лише оновити ваш застосунок у магазині.

Найбільша зміна, яка приходить з нинішнім оновленням, це, звісно, наскрізне шифрування, яке Маск обіцяв ще до того, як закрив угоду про купівлю компанії. Він називав це пріоритетом для Twitter на зустрічі зі співробітниками в листопаді. Ніяких конкретних проявів цієї функції немає, адже вони ховаються на рівні коду, але Маск заявив, що реліз шифрування має відбутися також 10 травня і буде "зростати в складності" швидкими темпами.

Наскрізне шифрування, як можна зрозуміти з назви, шифрує ваші повідомлення спеціальними ключами, які зберігаються тільки на пристроях співрозмовників. Це означає, що сама компанія не має до них доступу.

Кислотний тест полягає в тому, що я не зможу побачити ваші DM, навіть якщо до моєї голови приставити пістолет,

– написав Маск у своєму твіті у вівторок.

Наразі це всі функції, які впроваджуються з поточним оновленням. На майбутнє соцмережа готує також спеціальне програмне забезпечення, яке дозволить ділитися доходами від реклами з авторами, а також функцію голосових та відеовикликів з будь-ким на платформі.