Як зазначає видання Gizmodo, кількість активних акаунтів у Twitter неухильно зменшується відтоді, як Маск очолив платформу і вніс низку непопулярних змін. Сам же Маск ще кілька місяців тому заявляв про протилежне – начебто активність користувачів висока як ніколи, а кількість нових реєстрацій на 66% більша, ніж в аналогічному періоді рік тому.

Цікаво Маск погрожує передати сторінку американського радіо іншим, якщо воно не відновить активність

Геть, старі акаунти

Маск оголосив, що неактивних акаунтів скоро не буде, написавши в твітері:

Ми видаляємо акаунти, які не проявляли жодної активності протягом декількох років, тому ви, ймовірно, побачите, що кількість підписників зменшиться.

Хоча користувачі висловили розчарування тим, що їхня кількість підписників зменшиться, це не перший випадок, коли сайт працює над тим, щоб позбутися неактивних користувачів.

Цей процес має іншу сторону медалі. Деякі люди, які втратили своїх близьких, висловили занепокоєння, що профілі їхніх родичів, та друзів зникнуть після цієї чистки. Вони просять Маска зберегти ці сторінки померлих, однак незрозуміло, якою могла би бути ця процедура. Найближчий її аналог можна побачити у Facebook.

Маск не надав додаткової інформації про те, як часто Twitter буде шукати й видаляти неактивні акаунти. Згідно з нинішньою політикою компанії щодо неактивних акаунтів, користувачі повинні заходити в соцмережу щонайменше раз на 30 днів, якщо хочуть, щоб їхній акаунт вважався активним. Архівна версія цієї політики показує, що ще 19 квітня політика вимагала входити в систему кожні шість місяців, щоб підтримувати акаунт активним. Схоже, що за останні кілька тижнів Twitter непомітно оновив свої правила.

Зазначимо, що видалення неактивних акаунтів було в планах Маска з моменту купівлі платформи минулого року, коли він відповів "безумовно" на прохання одного з користувачів видалити неактивні сторінки. Маск знову порушив цю тему в грудні, написавши в твіттері, що компанія "незабаром почне звільняти простір імен 1,5 мільярда акаунтів". Він також критикував ботів як частину цієї сукупності неактивних акаунтів і намагався використати це як причину, щоб зупинити своє придбання Twitter за 44 мільярди доларів. При цьому мільярдер прагне "аутентифікувати всіх справжніх людей".

До речі, раніше цього року Маск, як повідомлялося, розглядав можливість продажу імен користувачів, щоб збільшити дохід, розповіли The New York Times двоє людей, знайомих з цим питанням. Тому це може бути першим кроком до такої монетизації.

Остання заява Маска може бути спробою заманити користувачів назад на платформу, щоб ті не втратили свої милозвучні нікнейми.

Цікаво, що останнім часом з'являються припущення, що Маск може також змінити й визначення неактивних акаунтів і тепер вважати активними не ті, що заходять хоча б раз на 30 днів, а лише ті, що публікують твіти. Такі чутки поповзли мережею після чергового витка протистояння Ілона Маска з Національним громадським радіо США (NPR), яке перестало публікувати свої твіти 12 квітня в рамках протесту проти присвоєння організації статусу "Контрольоване державою ЗМІ", хоча це, як заявляє керівництво, насправді не так. Як раніше повідомляв 24 канал, Маск написав листа виданню, погрожуючи передати сторінку NPR комусь іншому, якщо радіо не відновить активність.