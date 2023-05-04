Ілон Маск проти NPR

Коротко нагадаємо: NPR припинило будь-яку активність на своїй сторінці в Twitter близько трьох тижнів тому. Сталося це після того, як Маск наказав присвоїти йому позначку "Медіа, що контролюється державою". Будучи громадським ЗМІ, яке отримує певні кошти з державного бюджету, National Public Radio стверджує, що зберігає редакційну незалежність від уряду чи будь-яких інших державних органів. Це стало прикладом для деяких інших ЗМІ, яким також присвоїли цю позначку. Хоча згодом соцмережа взагалі видалила їх з сайту, такі сторінки, як NPR все одно не побажали відновити активність.

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Як заявили журналісти NPR, 2 травня Ілон Маск пригрозив передати акаунт NPR у Twitter "іншій компанії", якщо медіа-організація не почне знову твітити. У "несподіваному електронному листі" репортеру NPR Боббі Алліну Маск написав: "Тож чи збирається NPR знову почати писати у Twitter, чи нам слід передати @NPR іншій компанії?", - йдеться у статті Алліна на сайті NPR.

Аллін зазначив, що перепризначення акаунту NPR лише за те, що він не твітить, суперечитиме політиці компанії щодо неактивних акаунтів, яка передбачає, що неактивність "ґрунтується на вході в систему", а не на публікації твітів. Хоча акаунти "можуть бути видалені назавжди через тривалу неактивність", політика передбачає, що користувачі можуть підтримувати свої акаунти активними, просто входячи в систему принаймні раз на 30 днів.

Маск не відповів на запитання, чи планує він змінити визначення неактивності на платформі, і він відмовився сказати, що стало причиною його нових запитань про відсутність участі NPR у Twitter,

– пише Аллін.

Цей крок суперечить також іншому пункту політики Twitter, який говорить: "Фінансовані державою медіа-організації з редакційною незалежністю, такі як BBC у Великій Британії або NPR у США, не визначаються як афілійовані з державою ЗМІ для цілей цієї політики".

Зазначимо, що NPR отримує менше 1% свого річного фінансування безпосередньо від уряду США. Інші кошти надходять з пожертв та інших джерел, не пов'язаних із державою. NPR оголосила, що Twitter "вживає заходів, які підривають довіру до нас, неправдиво натякаючи на те, що ми не є редакційно-незалежними".

Чи повернеться NPR до Twitter

Ще перед тим, як було видалено позначку про фінансування урядом, генеральний директор NPR Джон Ленсінг заявив, що він не впевнений, чи повернеться NPR до Twitter, навіть якщо Маск видалить мітку.

Я втратив віру в процес прийняття рішень у Twitter. Мені потрібен час, щоб зрозуміти, чи можна знову довіряти Twitter,

– каже Ленсінг.

У статті Боббі Алліна зазначається, що надання "створених акаунтів третім особам створює серйозний ризик видачі себе за іншу особу і може поставити під загрозу репутацію компанії". Якщо це ознака того, що чекає користувачів у майбутньому, то незабаром ми можемо побачити ще більш стрімкий відступ медіа-організацій та інших брендів, які не вважатимуть, що це варте ризику.

Боббі Аллін також пише, що після публікації його статті, Маск надіслав ще один електронний лист. Він містив усього два слова: "Ти відстій" ("You suck").