Як повідомляє 24 Канал, запуск Threads, який називають "відкритим і дружнім публічним простором для спілкування", швидко отримав прізвисько "вбивця твіттера" серед інтернет-користувачів. Багато хто припускає, що люди перейдуть з Twitter до Threads, віддаючи перевагу цій новій соціальній мережі.

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Марк підколов Маска

Цукерберг не цурався конкурентного характеру ситуації і застосував безтурботний підхід, поділившись відомим мемом про Людину-павука, наголосивши на схожості між Twitter і Threads.

Твіт Цукерберга після запуску Instagram Threads викликав миттєвий мемфест на різних платформах соціальних мереж. Користувачі заполонили твітер безліччю гумористичних мемів у відповідь на його допис.

Водночас сам CEO Twitter Ілон Маск не оцінив прикол. Він відповів в одному з коментарів користувача наступне:

Набагато краще бути атакованим незнайомцями у Twitter, ніж потурати фальшивому щастю в Instagram, що приховує біль.

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Нова соцмережа

І Meta, і Twitter офіційно не коментували ситуацію та реакцію громадськості на запуск Threads. Однак палкі меми та дискусії навколо цієї розробки свідчать про постійно мінливий ландшафт соціальних медіа та вплив лідерів індустрії, таких як Цукерберг і Маск.

Час покаже, чи виправдає Instagram Threads свою репутацію "вбивці Twitter", чи збереже Twitter свою потужну користувацьку базу в умовах конкуренції та непопулярних рішень Маска, які все частіше змушують користувачів шукати альтернативні платформи.