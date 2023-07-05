Перший погляд на Threads у браузері дає змогу заздалегідь зрозуміти, чого очікувати від повноцінного додатка. Як стало відомо раніше, спочатку він запуститься для iOS. Дата запуску для Android наразі невідома, але можливо компанія встигне зробити це одночасно.

Дивіться також Twitter від Instagram: Threads, запустять вже за кілька днів

Threads

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг створив сторінку на новому сервісі й привітав користувачів. Багато інших брендів і знаменитостей також отримали ранній доступ — у тому числі Netflix, Instagram та його директор Адам Моссері, Шакіра, Гордон Рамзі, різні американські блогери тощо.

У процесі написання цього матеріалу, всі їхні сторінки перестали відкриватися – імовірно, Meta прийняла рішення закрити доступ через великий наплив охочих оцінити новий сервіс.



Марк Цукерберг привітав користувачів у Threads / Скриншот 24 каналу

Зайшовши на Threads можна було помітити:

Інтерфейс виглядає досить проробленим і сучасним, нагадує Instagram. Компанія приділила увагу навіть дрібним елементам, як-от завитки під фото профілю в стрічці, які ведуть до дрібних аватарів інших користувачів, які вподобали публікацію або прокоментували її.

Вже доступна функція вбудовування публікацій на інші сайти за допомогою коду. Видання The Verge розмістило публікацію Цукерберга в своїй статті.

Сервіс має всі основні функції соцмереж, подібних до твітера: лайк, коментар, репост, надсилання в особисті повідомлення.

Натискання на логотип соцмережі змінює тему з денної на нічну й навпаки.

Threads уже перекладений українською .

. Профіль може містити вбудоване посилання на ваш інстаграм.

Подібно до твітера, публікації на відповіді відображаються у двох різних розділах. Розділу для перегляду медіа немає, так само як і вподобань.



Профіль Марка Цукерберга у темній темі / Скриншот NeoWin



Публікація Цукерберга та відповіді на неї / Скриншот 9to5mac

Усе це вельми цікаво, з огляду на той факт, що ще один конкурент твітера, сервіс Bluesky, розробляється значно довше, але досі має мінімум функцій та застарілий інтерфейс, який явно зроблений як тимчасова "заглушка". Крім того, він усе ще доступний лише за запрошеннями. Це може зіграти на користь Threads, переманивши користувачів з твітера.

Незареєстрованим глядачам у Threads, поки акаунти були доступні, відкривалися лише головні сторінки профілів та розгорнені відповіді до публікацій. Але при спробі відкрити щось інше, завантажується динамічна анімація з логотипом соцмережі, схожа на галактику, і таймер, який відраховує час до запуску Threads для всіх та QR-код для завантаження додатка.

Варто зазначити також, що компанія поки не збирається запускати свій новий продукт у ЄС. Судячи з усього, там буде доступний перегляд, але закрита реєстрація. З чим це пов'язано, неясно, але, ймовірно, причина в суворих правилах щодо передачі даних. Meta може знадобитися більше часу, щоб узгодити всі налаштування конфіденційності. Про доступність в Україні нічого не відомо.

Цікаво, що сервіс, який обіцяли зробити децентралізованим, як Mastodon і Bluesky, не підтримує технологію fediverse. Вона з'явиться в майбутньому.

Зараз сервіс налічує лише кілька тисяч користувачів.