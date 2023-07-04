Опис програми в App Store надає стислий огляд сервісу, який буде зосереджений на публікації текстового контенту та спілкуванні. Threads має на меті об'єднати спільноти, уможливлюючи дискусії на різні теми, які їх цікавлять. Користувачі можуть спілкуватися зі своїми улюбленими авторами та однодумцями або створити власну спільноту, щоб ділитися ідеями, думками та творчістю.

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Яким буде Threads

Варто зазначити, що скріншоти застосунку в App Store збігаються зі скріншотами з версії Google Play, демонструючи можливість входу в систему за допомогою облікового запису в Instagram, пошуку акаунтів, за якими ви стежити, і публікації за допомогою інтерфейсу, що нагадує Twitter, Mastodon та інші соціальні платформи, орієнтовані на публікацію текстового контенту.



Threads від Instagram має стати конкурентом Twitter / Скриншот 24 Каналу

На нещодавній зустрічі, як повідомляє видання The Verge, керівники Meta зазначили, що Instagram Threads буде інтегрований з ActivityPub, децентралізованим протоколом соціальних мереж, який використовує Mastodon.

Ця заява викликала спекуляції щодо потенційного конфлікту між Марком Цукербергом та Ілоном Маском після заяви керівника компанії про створення розумної платформи, яку висловлювали творці та громадські діячі.

Коли з'явиться Threads

Доступність застосунку для завантаження 6 липня не гарантує негайного доступу до нього та можливості розміщення публікацій. Meta може обрати стратегію повільного розгортання, що передбачає потенційні затримки, перш ніж користувачі зможуть повною мірою використовувати нову платформу.

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Проблеми Twitter

З огляду на нещодавні зміни, запроваджені Twitter, зокрема, блокування перегляду твітів незареєстрованими користувачами та обмеження швидкості для зареєстрованих користувачів, багато людей активно шукають альтернативні платформи для розміщення публікацій.

Так чимала кількість аудиторії майже одразу перейшла на Bluesky Social, нова соцмережа від засновника Twitter Джека Дорсі, та Mastodon.

Крім того, занепокоєння викликало раптове внесення суттєвих змін до TweetDeck, популярного інструменту серед журналістів та професіоналів у сфері соціальних медіа, а також майбутній перехід на платну функцію.