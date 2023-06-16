Як повідомляють ЗМІ, причиною такого рішення стала несплата орендної плати протягом трьох місяців. Загалом борг становить понад 75 000 доларів.

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Що відомо

Все почалося після того, як орендодавець подав на компанію до суду. Суддя став на бік орендодавця і дав Twitter час до кінця липня, щоб звільнити приміщення.

Суддя окружного суду округу Боулдер дозволив правоохоронним органам виселити орендаря 31 травня, наказавши технологічному гіганту евакуювати свої апартаменти за адресою 3401 Bluff St. в Боулдері й повернути їх власнику та орендодавцю, Lot 2 SBO LLC,

– написала газета The Denver Post.

Звіти вказують на те, що офіс все ще працює, і в ньому перебуває близько 150 співробітників, тоді як на піку його активності їх було 300.

Як пишуть джерела, це не єдина будівля в Боулдері, де Twitter не сплатив рахунки. В іншій будівлі за адресою 1301 Walnut St. Twitter зіткнувся з претензіями про несплачені орендну плату й рахунки за прибирання. Місцева клінінгова компанія стверджує, що соціальна мережа не сплатила рахунки на загальну суму майже 100 000 доларів за надані послуги.

Орендодавець головного офісу компанії в Сан-Франциско також судиться з компанією за несплачену орендну плату. Про те, що Twitter перестав платити навіть за головний офіс ми писали ще в січні. Судячи з усього, відтоді ситуація не змінилася. Маск, імовірно, робить це, щоб скоротити витрати, про що неодноразово заявляв. Цікаво, що він наполягає на тому, щоб покласти край віддаленій роботі, що буде неможливим, якщо компанію повиганяють з усіх приміщень.