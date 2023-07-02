Варто зазначити, що через нові обмеження незареєстровані користувачі взагалі не можуть переглядати профілі й контент Твіттер. Проте Маск заявляє, що ці заходи є тимчасовими.

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Які зміни запровадив Маск

Маск пояснив, що обмеження пов'язані з кількома причинами. По-перше, мовиться про "екстремальні масштаби збору даних", а по-друге – аби уникнути "маніпуляцій з системою". Маск наголосив, що ці обмеження є тимчасовими.

Зараз у Твіттер має наступні обмеження:

верифіковані облікові записи обмежені читанням 6000 повідомлень на день;

неверифіковані акаунти - до 600 прочитаних постів в день;

нові неверифіковані акаунти - до 300 постів в день.

Ці обмеження призвели до того, що незареєстровані користувачі опинилися "відрізаними" від Твіттер. Нові обмежувальні заходи забороняють таким користувачам переглядати профілі та контент у соцмережі. На це негативно відреагували й зареєстровані у мережі люди. Проте Маск вкотре наголосив, що ці обмеження є тимчасовими.

Проте користувачів це не заспокоїло. Ба більше, люди почали масово реєструватися у соцмережі Bluesky, у розробці якої брав участь засновник Твіттер. Оскільки зареєструватися у мережі можна лише, отримавши запрошення від іншого користувача, то у мережі почали шукати інвайти. Через шалений попит у новій соцмережі, яка лише у квітні 2023 року стала доступною у користуванні, розробникам довелося тимчасово припинити реєстрацію.

Ліміти переглядів планують збільшити

Після шквалу критики Маск заявив, що ліміти на кількість твітів, які можуть переглядати користувачі, згодом збільшать. За його словами, кількість переглядів збільшать на:

8000 – для верифікованих облікових записів;

800 – для неверифікованих;

400 – для нових неверифікованих користувачів.

Проте й це викликало невдоволення користувачів, тому Маск втретє збільшив ліміти переглядів. Маск заявив, що верифіковані користувачі, які заплатили за "синю галочку", можуть бачити 10 тисяч твітів, неверифіковані – не більше 1 000 повідомлень на день, а нові акаунти — лише 500 публікацій.

Шалена критика змісила Маска вкотре виправдовувати встановлені ліміти. Він заявив, що "робить добру справу для світу". Маск пояснив це тим, що люди дуже залежні від Твіттер, а з новими обмеженнями – "почнуть частіше виходити на вулицю".