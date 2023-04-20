Коли чекати Cybertruck

Вже зараз компанія веде роботи з оснащення виробничої лінії в Техасі всім необхідним обладнанням. Тим часом екземпляри в "альфа-версії", як зазначив Маск, уже сходять з конвеєра для участі у випробуваннях.

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Вручити перші пікапи власникам глава Tesla сподівається на заході, який заплановано на кінець третього кварталу. Про це він розповів під час розмови з інвесторами в середу.

Потрібен час, щоб запустити виробничу лінію, і це дійсно дуже радикальний продукт. Він зроблений не так, як інші автомобілі,

– цитують Маска у матеріалі The Verge.

Цікаво, що коли Маска запитали, чи готовий він поділитися характеристиками Cybertruck і цінами, він запропонував зберегти інтригу до того самого моменту виходу пікапа.

У презентацію потрапили кадри процесу складання перших передсерійних зразків Cybertruck, а також фотографія з етапу випробувань у зимових умовах. Визначена Tesla послідовність процедур передбачає випробування нової моделі в зимовому середовищі на завершальному етапі підготовки до серійного виробництва, тому навіть сам цей знімок побічно вказує на близькість моменту початку складання машин для споживачів.

Утім, цього року пікап все одно збиратимуть малими партіями, а можливість перейти до великосерійного виробництва наступного року багато в чому залежатиме від доступності акумуляторів типу 4680 у достатніх кількостях і за прийнятною ціною.

До речі, Маск також вкотре згадав про систему повного автопілота. Він каже, що компанія досягне його вже цього року. Однак ми чуємо одне й те саме ще з 2019 року, тому до цих заяв слід ставитися скептично.