Відео починається з того, що Cybertruck робить розворот, схоже, за допомогою задніх рушіїв. Режим "краб", який забезпечує більш щільний і точний поворот, можна побачити в дії, оскільки автомобіль з легкістю пересувається вулицями.

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Ілон Маск прокоментував відео

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що Cybertruck може бути таким же маневреним, як Model Y, з таким же радіусом повороту. На відео також показано, як водій-випробувач Tesla перевіряє керованість автомобіля, який, схоже, добре реагує на керування.

До речі, Tesla оголосила, що Cybertruck буде оснащений так званим "режимом краба" опцією ще в 2021 році. Він забезпечує менший радіус при повороті і поліпшену керованість на ґрунтових дорогах.

Tesla досягає мети

Коли проєкт Cybertruck був вперше анонсований, Tesla поставила собі за мету створити електричний пікап, такий же практичний, як Ford F-150, але при цьому такий керований, як спортивний автомобіль. Мета була амбітною, але відео демонструє, що електромобілі мають багато переваг, які в поєднанні з іншими галузевими тенденціями дають можливість Tesla втілити своє бачення в реальність.

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Нещодавно Tesla оголосила, що планує розпочати виробництво Cybertruck цього літа, а значні поставки очікуються у 2024 році, коли компанія нарощуватиме виробництво. Cybertruck викликав великий ажіотаж, і це останнє відео, безсумнівно, підігріє очікування тих, хто чекає, щоб отримати в свої руки інноваційний електричний пікап.