Як повідомляє 24 Канал, українські фахівці зосередяться на розробці рішень для платформи SDV (Software-Defined Vehicle) – програмно-визначених автомобілів. Ця платформа та застосунки для неї дають змогу автовиробнику постійно модернізувати авто протягом усього життєвого циклу.
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Особливістю платформи є те, що автівки під її керуванням здатні "запам’ятовувати" звички своїх власників та постійно навчатися у них. Позитивний вплив на розвиток цього напрямку зокрема чинить розвиток Інтернету речей та 5G, які дають змогу створювати справжні діджитал-авто і, зокрема, українські IT-фахівці вже працюють над такими автомобілями майбутнього.
Українці допомагають створювати авто майбутнього / Фото GlobalLogic
Якими будуть автомобілі майбутнього
Якщо коротко, то тут використовується ідея Tesla, як автівки ґаджета. Основою такого авто майбутнього є його операційна система та програмне забезпечення, яке безпосередньо покращує досвід водіння, технічне обслуговування та взаємодію водія з машиною. Це справді беззаперечний тренд сучасності, який лише розвиватиметься у майбутньому. Про це свідчить зокрема звіт Goldman Sachs. У ньому мовиться, що програмне забезпечення стане ключовим фактором у конкурентній боротьбі на автомобільному ринку.
Stellantis завдяки українським фахівцям з GlobalLogic планує не лише створювати нові моделі цифрових автомобілів, але й провести трансформацію існуючих транспортних засобів. Це допоможе власникам зберегти актуальність своїх автомобілів навіть через багато років після їх випуску, оновити їх програмне забезпечення й отримати всі переваги використання SDV.
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Як залучені безпосередньо українські інженери
Компанія GlobalLogic допомагає Stellantis у розробці програмного забезпечення, систем верифікації користувачів, DevOps та бездротової інтеграції на кількох прикладних платформах. Ця співпраця дає змогу прискорити розробку SDV платформ для автомобілів Stellantis по всьому світу.