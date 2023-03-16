Як повідомляє 24 Канал, українські фахівці зосередяться на розробці рішень для платформи SDV (Software-Defined Vehicle) – програмно-визначених автомобілів. Ця платформа та застосунки для неї дають змогу автовиробнику постійно модернізувати авто протягом усього життєвого циклу.

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Особливістю платформи є те, що автівки під її керуванням здатні "запам’ятовувати" звички своїх власників та постійно навчатися у них. Позитивний вплив на розвиток цього напрямку зокрема чинить розвиток Інтернету речей та 5G, які дають змогу створювати справжні діджитал-авто і, зокрема, українські IT-фахівці вже працюють над такими автомобілями майбутнього.



Українці допомагають створювати авто майбутнього / Фото GlobalLogic

Якими будуть автомобілі майбутнього

Якщо коротко, то тут використовується ідея Tesla, як автівки ґаджета. Основою такого авто майбутнього є його операційна система та програмне забезпечення, яке безпосередньо покращує досвід водіння, технічне обслуговування та взаємодію водія з машиною. Це справді беззаперечний тренд сучасності, який лише розвиватиметься у майбутньому. Про це свідчить зокрема звіт Goldman Sachs. У ньому мовиться, що програмне забезпечення стане ключовим фактором у конкурентній боротьбі на автомобільному ринку.

Stellantis завдяки українським фахівцям з GlobalLogic планує не лише створювати нові моделі цифрових автомобілів, але й провести трансформацію існуючих транспортних засобів. Це допоможе власникам зберегти актуальність своїх автомобілів навіть через багато років після їх випуску, оновити їх програмне забезпечення й отримати всі переваги використання SDV.

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Як залучені безпосередньо українські інженери

Компанія GlobalLogic допомагає Stellantis у розробці програмного забезпечення, систем верифікації користувачів, DevOps та бездротової інтеграції на кількох прикладних платформах. Ця співпраця дає змогу прискорити розробку SDV платформ для автомобілів Stellantis по всьому світу.

До речі, ви також можете долучитись до команди інженерів GlobalLogic, які творять свій внесок у світові технології автопрому майбутнього. Переглянути відкриті пропозиції можна на сайті компанії.