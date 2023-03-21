У спостережуваних об'єктів відсутні певні ознаки, які могли б пояснити принципи їхніх польотів. Їхня поведінка не піддається науковому поясненню.

Цікаво Незвичні хмари у формі НЛО з'явилися у небі над вулканами на Гаваях

Що кажуть дослідники

Автори дослідження вивчали документи Міністерства оборони США не в пошуках слідів прибульців з інших планет, а для того, щоб відповісти на практичніше запитання: як можна пояснити ці непізнані явища з точки зору сучасної фізики.

Тертя НЛО об навколишнє повітря або воду повинне генерувати яскраву оптичну кулю вогню, іонізаційні оболонки та хвости, які передбачають радіосигнатури,

– кажуть дослідники, заявляючи, що багато випадків не мають подібних сигнатур.

При цьому директор бюро AARO Шон Кіркпатрік і професор астрофізики Аві Леб, які взяли участь у дослідженні, зазначають, що не варто поспішати й стверджувати, що це не обов'язково прибульці. Ці аномалії можна пояснити більш буденними причинами. Наприклад, тим, що наші інструменти спостереження недостатньо чутливі, щоб зрозуміти, що відбувається. Зазвичай запис здійснюється з великої відстані, і можливості точного визначення швидкості обмежені. Іншими словами, непізнані явища можуть виявитися нічим іншим, як оптичними ілюзіями.

Минулий рік став переломним для вивчення НЛО – дослідженням цієї теми всерйоз зайнялися урядові організації США. З одного боку, влада розсекретила величезний масив нових даних про спостереження і зіткнення американців з НЛО (зокрема й з отриманням людьми травм), а з іншого – оголосила, що все це зонди, атмосферні явища та інші ефекти, точно не пов'язані з інопланетянами.