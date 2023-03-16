Хмари сфотографували з обсерваторії В. М. Кека, яка розташована поблизу вершини Мауна-Кеа, сплячого вулкана. На фотографіях видно лінзоподібні хмари, які нагадують літаючі тарілки, що ширяють у небі.

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Обсерваторія Кека поділилася приголомшливими фотографіями у твітері, написавши:

Сьогодні ми помітили кілька НЛО! Точніше, їхніх двійників. Погляньте на ці приголомшливі фотографії, зроблені кількома співробітниками обсерваторії Кека, які зафіксували літаючі лінзоподібні хмари у формі тарілки, що ширяють поблизу Маунакеа і Мауна-Лоа. Ви теж їх бачили?

Фотографії лінзоподібних хмар

Що ж це за хмари такі

Лінзоподібні хмари, науково відомі як altocumulus standing lenticularus, зазвичай формуються в тропосфері, найнижчому шарі земної атмосфери, паралельно напрямку вітру. Зазвичай вони утворюються з підвітряного боку пагорба або гори, коли сильний вітер дме над пересіченою місцевістю та навколо неї.

Хоча лінзоподібні хмари досить поширені над західною зоною материкової частини Сполучених Штатів через Скелясті гори, вони відносно рідкісні на Гаваях, згідно з даними Національної метеорологічної служби.

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Незвичайні хмари утворилися поблизу Мауна-Лоа і Мауна-Кеа на висоті понад 3 960 метрів через сильні вітри, які проносяться над вершинами вулканів і навколо них, створюючи хвилі в атмосфері з підвітряного боку від обох вершин.

Фотографії були зроблені співробітниками обсерваторії, в тому числі Ріком Крейчі, інженером-програмістом; Шеррі Є, штатним астрономом; Авінашем Сурендраном, аспірантом; і Аріною Ростопчиною, асистентом зі спостережень.