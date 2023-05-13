Екстремальні хвилі тепла, посухи, повені та шторми стають дедалі частішими та інтенсивнішими. Нове дослідження, що моделює майбутнє Землі до 2100 року, показує: поступові зміни температури й опадів можуть змінити клімат настільки сильно, що доведеться перемальовувати карти

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З Арктики – в тропіки

За прогнозами, до кінця століття від 38 до 40 відсотків світового суходолу перебуватиме в іншій кліматичній зоні, ніж сьогодні,

– пишуть автори статті.

Зараз території з посушливим кліматом займають близько 30 відсотків суші. До 2100 року вони покриють 34 відсотки.

Суттєво розшириться й тропічна зона. Такі зміни можуть сколихнути системи виробництва харчів і призвести до поширення хвороб, що переносяться комарами, у нові області.

Дослідження показало, що найбільші зрушення в бік нового клімату очікуються в холодних кліматичних зонах Європи та Північної Америки. До 2100 року до 89% Європи та майже 66% Північної Америки можуть перейти в іншу кліматичну зону.

Найрізкіші зміни відбудуться в полярній зоні, яка покривала майже 8% площі суші нашої планети з 1901 по 1930 рік і вже скоротилася до 6,5%.

З початку XX століття на Землі вже відбулася зміна класифікації клімату на 14,77 відсотках площі суші, причому найбільш значні зміни спостерігалися в Північній Америці, Європі та Океанії,

– показує аналіз.

Дослідження підсумовує: якщо ми не вживемо заходів зі скорочення викидів найближчим часом, темпи глобального потепління продовжуватимуть прискорюватись і врешті змінять Землю до невпізнаваності. Таким чином, у вразливих видів і методів ведення сільського господарства буде менше часу для адаптації до змін клімату, ніж передбачалося раніше, попереджають учені.