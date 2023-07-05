Знімки опублікували на форумі Reddit. Хто їхній автор, неясно, але це явно хтось пов'язаний з Google. На задній панелі зображено типовий для серії Pixel масив камер і наклейку з написом "тільки для тестування/оцінки".

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Яким буде Pixel 8 Pro

Затятим фанатам серії Pixel в око відразу ж впадає один новий отвір на блоці камер. За чутками, Google цього року збирається додати датчик температури тіла, тож це може бути саме він.

Ми також бачимо новий вигляд камери. Раніше третій датчик відокремлювався від двох інших, а тепер усі встановлюються на одному острівці.



Імовірний прототип Google Pixel 8 Pro / Фото Reddit/annoyingtoread

На іншій наклейці написано "Zuma - B1", можливе кодове ім'я майбутнього процесора Google Tensor G3. Тим часом на передньому екрані відображається режим Fastboot, що вказує на 12 гігабайтів оперативної пам'яті Samsung LPDDR5 DRAM, 128 гігабайтів постійної пам'яті та назва "husky", раніше розкрите кодове ім'я для Pixel 8 Pro.

Передбачається, що Pixel 8 Pro матиме більш потужний масив камер, з 50-мегапіксельною основною камерою Samsung , яка захоплює на 50% більше світла, і 64-мегапіксельною надширококутною камерою Sony.

, яка захоплює на 50% більше світла, і 64-мегапіксельною надширококутною камерою Sony. Також, за чутками, він матиме плаский дисплей, а не вигнутий, як моделі Pixel 6 Pro та Pixel 7 Pro.

Згідно зі ще одним витоком, він матиме акумулятор на 5000 міліампер-годин (приблизно такий самий, як у Pixel 7 Pro), а максимальна швидкість зарядки збільшиться з 23 ватів до 27 ватів.

У серії постів на Reddit автор фото "annoyingtoread" повідомив, що отримав його "від команди розробників пристроїв у Google для тестування".