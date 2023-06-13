Pixel 7 і 7 Pro мають однаковий основний сенсор, але дорожча версія отримала чудову надширококутну камеру і розхвалений телеоб'єктив з 5-кратним оптичним зумом. Схоже, що в майбутній серії Pixel 8 компанія продовжить надавати оптичну перевагу моделям Pro. Як повідомляється, надширококутна камера зробить значний стрибок цього року, але тільки в одному з телефонів, звісно.

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Що стало відомо

Ресурс Android Authority отримав характеристики камер Pixel, які, як ми очікуємо, будуть представлені в жовтні.

Обидві основні камери матимуть однаковий 50-мегапіксельний датчик Samsung Isocell GN2, який більший за GN1, що використовується в серії Pixel 7. Таким чином, він повинен захоплювати ще більше світла для ваших повсякденних знімків, у тому числі й для нічної зйомки.

Samsung Isocell GN2, який більший за GN1, що використовується в серії Pixel 7. Таким чином, він повинен захоплювати ще більше світла для ваших повсякденних знімків, у тому числі й для нічної зйомки. Надширококутна камера — це та частина смартфона, де на нас чекають найбільші зміни. У той час як звичайний Pixel 8 продовжить використовувати сенсор Sony IMX386, який встановлюють ще у Pixel 6, 8 Pro буде оновлений до 64-мегапіксельного сенсора IMX787 від Sony . Він зробить надширококутні знімки більш деталізованими й менш розмитими.

. Він зробить надширококутні знімки більш деталізованими й менш розмитими. Позитивною стороною для покупців базового Pixel 8 буде те, що Google розширить поле зору з 0,67x до 0,55x, як у Pixel 7 Pro. Pixel 8 Pro буде вміщати в кадр іще більше простору з FOV 0,49x.

Телефотокамера Pixel 8 Pro, схоже, знову буде 48-мегапіксельною системою Samsung, здатною на 5-кратний оптичний зум.

Неприємною новиною є те, що в селфі-камері Google залишить той самий 11-мегапіксельний сенсор, що й минулого року. Власники Pixel 7 і 7 Pro скаржаться на те, як вони виглядають під час відеодзвінків у порівнянні з фотографіями. В ідеалі, Google мала би вдосконалити апаратне (або програмне) забезпечення об'єктива, щоб отримати кращі результати для лінійки Pixel 8.

Що стосується дисплеїв, то Google, схоже, усунув найбільше розчарування в Pixel 6 Pro і 7 Pro – вигнутий дисплей нарешті залишиться в історії.

Компанія традиційно анонсує смартфони Pixel восени й випускає разом із новою версією операційної системи.