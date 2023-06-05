Tensor G3 повинен вийти лише восени разом із новими смартфонами серії Pixel 8. Як і попередні версії, він виготовляється у партнерстві з напівпровідниковим підрозділом Samsung.

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Продуктивність, безпека, нові ядра

Як повідомляє видання Android Authority, джерелом інформації є хтось із самої компанії.

Tensor G2 був досить нецікавим чипсетом з точки зору продуктивності процесора. На момент випуску всі ядра вже відставали від конкурентів на два покоління. Єдиною реальною зміною в порівнянні з чипом першого покоління стала заміна архаїчних ядер Cortex-A76 на більш сучасні Cortex-A78. Чип зберіг незвичну компоновку ядер 4+2+2, тоді як більшість інших виробників використовували компоновку 4+3+1 з одним великим ядром.

У Tensor G3 Google змінює архітектуру всього процесорного блоку й нарешті використовує більш сучасні ядра ARMv9. Розташування ядер тепер нове — зникла незвична схема 4+2+2. На її місце Google поставила дещо більш дивне. Tensor G3 матиме дев'ять ядер процесора:

Чотири маленьких Cortex-A510 з частотою роботи 2.15 гігагерца.

Чотири середніх Cortex-A715 з частотою роботи 2.45 гігагерца.

Одне велике ядро Cortex-X3 з частотою роботи 3 гігагерци.

При цьому частота їх роботи буде підвищена порівняно з попередніми поколіннями. Це повинно призвести до значного підвищення продуктивності й дозволить Tensor G3 відповідати якості інших флагманських SoC 2022 року. Однак він все одно буде відставати від чипів, які використовують нещодавно анонсовані ядра ARMv9.2.

Для того, щоби впоратися з усіма цими середніми та великим ядрами, працюючи на повну потужність, Pixel 8 повинен буде мати хорошу систему охолодження.

Перехід на ARMv9 також дозволяє Google впроваджувати нові технології безпеки. Pixel 8 матиме розширення міток пам'яті Arm's Memory Tagging Extensions (MTE), яке може запобігти деяким атакам на основі пам'яті.

Головною зміною в ARMv9 є перехід на виконання коду лише на 64-бітній архітектурі. Хоча пристрої Tensor G2, такі як серія Pixel 7, уже відмовилися від підтримки застарілих 32-бітних додатків, вони зберігають 32-розрядні бібліотеки на борту.

Очікується також значний приріст у графічній продуктивності завдяки переходу на Arm Mali-G715. Це буде корисно не лише для вимогливих ігор, але й для роботи штучного інтелекту, якому Google присвятила практично всю свою травневу презентацію. Компанія збирається впроваджувати ШІ буквально в кожну можливу сферу, програму та пристрій. Інформації про можливе трасування променів немає.

Tensor G3 оновлює й свої відеоможливості. Тепер камера може знімати ролики у форматі 8K, однак джерело каже, що навряд чи Google Camera отримає цю функцію. Поточна тестова версія начебто не має цієї функції, а крім того, Pixel уже мають проблеми з нагріванням під час запису 4K, а підвищення цього показника погіршить ситуацію, не кажучи вже про те, скільки пам'яті займатимуть такі ролики.

Штучний інтелект

Основна увага Tensor, безсумнівно, зосереджена на штучному інтелекті.

Google Tensor першого покоління поставляється з вбудованим TPU під кодовою назвою "Abrolhos", що працює на частоті в 1 гігагерц. Він забезпечив чудову продуктивність, особливо в задачах обробки природної мови (NLP).

TPU або тензорний блок обробки – це інтегральна схема, призначена для прискорення розрахунків штучного інтелекту. Вона була розроблена компанією Google спеціально для машинного навчання нейронних мереж.

Tensor G2 оновив TPU до кодової назви "Janeiro", який все ще працює на частоті 1 гігагерца. Google стверджує, що він на 60% швидший за оригінальний чип у завданнях з камерами та розпізнавання мови.

Tensor G3 передбачувано включає нову версію TPU під кодовою назвою "Rio", що працює на частоті 1,1 гігагерца. Хоча наразі немає конкретних даних щодо його продуктивності, "Rio" обов'язково буде значним оновленням.

Що ще

Очікується також новий спеціалізований процесор DSP для таких завдань, як обробка зображень, що знадобиться для ще кращої роботи камери, генерування картинок штучним інтелектом та роботи функції Magic Editor в Google Photos.

Швидша пам'ять UFS 4.0, яка подвоює швидкість і підвищує ефективність на 50%.

На відміну від Tensor G2, який був незначним оновленням, Tensor G3, схоже, стане великим кроком уперед.