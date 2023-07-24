Основна ідея полягає в тому, щоб поєднати біологію з електронікою. У підсумку нас можуть чекати нові технології машинного навчання для самокерованих автомобілів, автономних дронів або роботів-кур'єрів. Але перш за все, розробку, ймовірно, застосують у військовій сфері.

Дивіться також ШІ змінить хід війни, а третина збройних сил США буде роботизована, – Марк Міллі

Що відомо

Дослідники не соромляться робити сміливі заяви про свою роботу:

Ця нова технологічна можливість у майбутньому може перевершити продуктивність існуючого обладнання на основі кремнію,

– каже керівник групи вчених і доцент Monarch University Аділ Разі.

Результати таких досліджень матимуть значний вплив на різні сфери, такі як планування, робототехніка, просунута автоматизація, інтерфейси між мозком і машиною та розробка ліків, що дасть Австралії значну стратегічну перевагу, додає він.

За словами Разі, ця технологія може надасть можливість машинному інтелекту "навчатися протягом усього життя", як клітини людського мозку, що дозволить йому набувати нових навичок, не втрачаючи старих, а також застосовувати наявні знання до нових завдань.

Вчені збираються виростити клітини мозку в лабораторному посуді під назвою DishBrain, щоб дослідити цей процес "безперервного навчання впродовж усього життя". Це дуже амбітний проєкт, який, ймовірно, займе чимало часу.

Ми використаємо цей грант для розробки кращих машин зі штучним інтелектом, які відтворюють здатність до навчання цих біологічних нейронних мереж. Це допоможе нам розширити можливості апаратного забезпечення та методів до рівня, коли вони стануть життєздатною заміною обчислень in silico,

– підсумовує дослідник.

Зазначимо також, що в співпраці з мельбурнським стартапом Cortical Labs ця ж команда вже успішно продемонструвала, як кластер з приблизно 800 000 клітин мозку в чашці Петрі здатен грати в "Понг".