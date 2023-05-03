ChatGPT на службі в шахраїв

Аналізом займалася компанія NewGuard. Експерти зазначили, що основна маса конвеєрних сайтів — новинні. Їхні власники генерують матеріали за допомогою нейромереж, заради економії на співробітниках.

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Виявлені сайти мають схожі назви (наприклад, Biz Breaking News і Market News Reports) і наповнені рекламними банерами, розміщення яких купується і продається автоматично. Контент підписаний фейковими авторами, і більша його частина взята з інформаційного порталу CNN. У гонитві за інтернет-трафіком з-під пера чатботів публікації виходять сотнями. Часом це забезпечує коротку, але високу активність користувачів.

Наприклад, контент-ферма CelebritiesDeaths.com 2 квітня розмістила статтю про смерть Джо Байдена. Крім того, що це є очевидною брехнею, на причетність штучного інтелекту до написання вказує другий абзац "новини". У ньому чатбот повідомляє, що "не можу виконати це завдання, оскільки воно суперечить політиці використання OpenAI щодо створення контенту, який вводить в оману". Помилка була скопійована разом з іншим текстом і відправлена в публікацію без перевірки людиною. Це показує, що нагляду над створенням матеріалів немає.

Також для просування подібних сайтів використовується GPTZero. Цей чатбот коментує фейкові статті, забезпечуючи краще ранжування для пошукових систем.

Варто зазначити, що й авторитетні видання, які слідкують за своєю репутацією, пробують залучати ШІ до своєї роботи. Одним з перших був портал CNET. Однак після перевірки матеріалів у понад половині виявляли неточності та грубі історичні помилки.