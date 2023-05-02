Хто в лідерах

На першій позиції, як і раніше, перебуває Google Chrome. Його, судячи з усього, ще дуже довго ніхто не зможе обійти в популярності. Друге місце, яке раніше займав Microsoft Edge, тепер відвоював собі Safari від Apple. А сам Edge опустився на третю позицію.

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Свіжий загальносвітовий рейтинг п'ятірки найпопулярніших виглядає так:

Google Chrome — 66,13% (+0,36%);

Apple Safari — 11,87% (+0,95%);

Microsoft Edge — 11% (-0,15%);

Firefox — 5,65% (-0,82%);

Opera — 3,09% (-0,08%).

Статистики окремо по Україні немає, але є для Європи. Так, Chrome утримує 64,19%, Edge — 11,85%, а Safari лише 8,4%. Його обігнав Firefox – 8,92%. Opera – 4,84%.

Якщо говорити про мобільний сегмент, тут практично без змін. Найбільше падіння спостерігається у Google Chrome: браузер просів на 2,66%. Але частка Chrome все одно занадто велика, тому такі дрібні коливання ніяк не можуть вплинути на його рейтинг.

Google Chrome – 61,96% (-2,66%);

Apple Safari – 26,85 % (+1,73%);

Samsung Internet – 4,8% (+0,31%);

Opera – 1,88% (+0,08%);

UC Browser – 1,71% (+0,18%).

Зазначимо, що ситуація кардинально не міняється вже кілька років.