Хто в лідерах

На першій позиції, як і раніше, перебуває Google Chrome. Його, судячи з усього, ще дуже довго ніхто не зможе обійти в популярності. Друге місце, яке раніше займав Microsoft Edge, тепер відвоював собі Safari від Apple. А сам Edge опустився на третю позицію.

Цікаво Республіканці показали згенерований ШІ ролик про вторгнення Китаю, щоб дискредитувати Байдена

Свіжий загальносвітовий рейтинг п'ятірки найпопулярніших виглядає так:

  • Google Chrome — 66,13% (+0,36%);
  • Apple Safari — 11,87% (+0,95%);
  • Microsoft Edge — 11% (-0,15%);
  • Firefox — 5,65% (-0,82%);
  • Opera — 3,09% (-0,08%).

Якщо говорити про мобільний сегмент, тут практично без змін. Найбільше падіння спостерігається у Google Chrome: браузер просів на 2,66%. Але частка Chrome все одно занадто велика, тому такі дрібні коливання ніяк не можуть вплинути на його рейтинг.

  • Google Chrome – 61,96% (-2,66%);
  • Apple Safari – 26,85 % (+1,73%);
  • Samsung Internet – 4,8% (+0,31%);
  • Opera – 1,88% (+0,08%);
  • UC Browser – 1,71% (+0,18%).

Зазначимо, що ситуація кардинально не міняється вже кілька років.