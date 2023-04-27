Реклама під назвою "Бий Байдена" ставить риторичне питання: "Що, якщо міжнародна напруженість загостриться?". Вона містить підроблені зображення вторгнення Китаю на територію Тайваню та інші картинки, згенеровані штучним інтелектом, які показують зачинені банки та кордони, які були "захоплені" "нелегалами".

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ШІ проти Байдена

Хоча крихітне застереження у верхньому лівому кутку визнає, що реклама "повністю побудована на зображеннях, створених штучним інтелектом", його легко пропустити. Реклама створює тривожний прецедент, використовуючи технологію нейромереж для ілюстрації дуже спекулятивного бачення ймовірного майбутнього, яке може легко обдурити необізнаних глядачів.

Суперечливий ролик республіканців: відео

У RNC розповіли виданню Axios, що комітет уперше створив відео, яке на 100% складається з матеріалів штучного інтелекту. Як зазначає The Verge, незрозуміло, чи порушила RNC будь-які умови, оскільки ми не знаємо, які інструменти вона використовувала для генерації зображень. Midjourney і DALL-E, наприклад, не дозволяють створювати відверто політичні зображення.

Напередодні президентських виборів 2020 року Facebook оголосив, що забороняє і видаляє фейкові відео через побоювання, що вони можуть ввести в оману глядачів. Але компанія так і не роз'яснила, чи можуть політики використовувати контент, створений штучним інтелектом. Коротко кажучи, ця реклама, на думку ЗМІ, створює підґрунтя для того, що може стати президентською гонкою, що глибоко загрузла в тактиці дезінформації за допомогою ШІ. Це може стати новою "точкою перегину" в і без того брудному світі політичної реклами.