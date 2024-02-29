Деталі

X10D – це автономний варіант платформи X10 від Skydio з удосконаленим штучним інтелектом. Він оснащений новою функцією динамічного перемикання каналів, яка допомагає операторам відстежувати перешкоди сигналу та переходити на чистіший канал для поліпшення якості бездротової передачі даних під час польоту.

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Новий безпілотник Skydio оснащений інтегрованими функціями розвідки, спостереження та розвідки, що дозволить, наприклад, органам громадської безпеки отримувати інформацію про ситуацію, використовуючи найкращі можливості людино-машинної взаємодії.



Дрон X10D / Фото Skydio

Ключовою особливістю є набір датчиків NightSense, який забезпечує автономність ШІ вночі. Skydio X10D використовує як видиме, так і інфрачервоне освітлення, щоб уникати перешкод і розуміти навколишнє середовище. Це робить дрон здатним працювати в режимі 24/7, забезпечуючи автономне уникнення перешкод навіть в умовах нульової освітленості.



Камери дрона X10D / Фото Skydio

Динамічне перемикання каналів також заслуговує на увагу, оскільки дозволяє X10D забезпечувати адаптивний зв'язок між дроном і пультом дистанційного керування навіть у переповненому повітряному просторі або в умовах радіоелектронної боротьби. Skydio заявляє, що незабаром зробить динамічне перемикання каналів доступним для клієнтів, які вже використовують X10.

Ще однією цікавою особливістю цієї машини є здатність будувати віртуальні "3D-зліпки" простору та об'єктів у реальному часі. Дрон досліджує все, що бачить навколо, будує макет, за допомогою функції Crosshair Coordinates визначає точки інтересу, а людина надалі може в деталях розглянути все це з усіх боків.



Дрон X10D у складеному вигляді / Фото Skydio



Дрон X10D / Фото Skydi

Поява X10D у клієнтів — це справді знаковий момент для Skydio та союзного оборонного й урядового співтовариства. Немає сумнівів, що перевага в майбутніх конфліктах буде на боці децентралізованого застосування малих, багатофункціональних і гнучких систем, а не великих і складних систем з меншою кількістю каналів. X10D з динамічним перемиканням каналів, вбудованим штучним інтелектом і автономністю — це мультиплікатор сили для бійців, який допомагає їм бачити невидиме, підвищуючи обізнаність, точність і безпеку,

– каже Марк Валентайн, президент Skydio.

Торік компанія Skydio припинила виробництво рекреаційних та хобі-дронів. Однак вона все ще вважається найбільшим виробником дронів у США, що надає рішення для понад 1900 корпорацій та урядових установ. Нещодавно компанія розширила свої виробничі потужності в 10 разів, щоб задовольнити зростаючий попит як у комерційному, так і в державному секторах.