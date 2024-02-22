Що сталося

Мешканці американського штату Меріленд відправили тисячі підроблених iPhone в компанію Apple начебто для ремонту. Згідно з законом, виробник повинен натомість видати на заміну інші пристрої для тимчасового користування. Так компанія й зробила, відправивши шахраям справжні айфони на три мільйони доларів.

Дивіться також Чи потрібно закривати неактивні програми смартфона, щоб зекономити заряд та інші ресурси?

Хаотянь Сунь, 33-річний житель Балтімора, і Пенфей Сюе, 33-річний житель Джермантауна, штат Меріленд, отримували підроблені iPhone з Гонконгу, починаючи з 2017 року, згідно з даними прокуратури США. Протягом наступних двох років вони поступово подали близько 5 000 телефонів до Apple та авторизованих постачальників послуг, навіть підробивши серійні номери, щоб їхній обман було важче викрити.

Сунь і Сюе є громадянами Китаю. Скільки вони проживали в США, не повідомляють. Чоловіків уже визнали винними у змові з метою вчинення поштового шахрайства, оскільки вони використовували пошту для здійснення своїх махінацій.

Окрім підробки серійних номерів, злочинці використовували різні псевдоніми, щоб замести сліди. За даними державних обвинувачів, загальна сума шахрайства склала близько 3 мільйонів доларів США.

Наразі покарання ще не призначили. Як повідомляється, суддя окружного суду США призначив винесення вироку на 21 червня. Раніше двоє братів із Сан-Дієго, Чжімін і Чжітінг Ляо, минулого року були засуджені до 41 місяця ув'язнення за ідентичну схему обміну iPhone та iPad. Справжня продукція Apple потім продавалася людям в інших країнах. У цій новій справі термін ув'язнення може сягнути до 20 років.