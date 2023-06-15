Обидві системи призначені для зниження витрат на електроенергію. Крім того, вони забезпечують аварійне резервне живлення в разі виходу з ладу електромережі. Як зазначає джерело, перші поставки почнуть у Європі. Для України це все ще актуально з огляду на скажену сусідку.

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PowerStream

EcoFlow PowerStream – це дуже простий у встановленні набір для "сонячної незалежності" початкового рівня. Він позиціонується як "перша в світі балконна сонячна система з портативною батареєю". Балконна сонячна енергетика стала певним трендом в Європі, оскільки дуже швидко про свій аналог оголосила ще одна компанія, Anker. Європейці почали встановлювати сонячні панелі, щоб захиститися від стрімкого зростання цін на електроенергію, викликаного діями Росії.

Серцем системи PowerStream є мікроінвертор, до якого можна підключити до 800 ватів легких сонячних панелей.

Ці панелі можна прикріпити до перил балкона або залишити стояти на рівній терасі чи в саду – EcoFlow надає всі необхідні кріплення.

Потім сонячні панелі підключаються до мікроінвертора через закрите вікно за допомогою плаского кабелю, який допоможе більшості людей уникнути свердління.

Підключіть мікроінвертор до стандартної розетки (не треба возитися з вимикачем), і сонячна енергія перетвориться з постійного струму в змінний і буде перенаправлена на ваші побутові прилади, а будь-який надлишок буде подаватися в акумулятор електростанції EcoFlow.

Немає акумулятора? Не проблема, мікроінвертор просто подасть всю доступну енергію у ваш будинок, щоб допомогти зменшити ваші рахунки за електроенергію.



Встановлені на балконі сонячні панелі подають сонячну енергію через мікроінвертор в акумулятор і/або в будинок через звичайну розетку змінного струму. Спеціальний плаский кабель дозволяє закрити вікно / Колаж 24 Каналу/EcoFlow

Ціна починається від 369 євро за мікроінвертор і пару розумних штепсельних розеток з підтримкою Matter, які допомагають спрямовувати сонячну енергію.

Ціна підскакує до 1011 євро, якщо додати дві панелі потужністю 400 ватів

До 2 661 євро – якщо додати акумуляторну батарею ємністю 2 кіловат-години.

PowerOcean

PowerOcean, на відміну від PowerStream, потребує професійного встановлення. Це більш потужне трифазне сонячне резервне рішення EcoFlow, призначене для забезпечення енергетичної незалежності домовласників. Технологія схожа на Tesla Powerwall. Це набір батарей, яких достатньо для того, щоб забезпечити електроенергією середньостатистичний будинок на кілька днів або лише основні прилади на значно довший час.



Система PowerOcean / Фото EcoFlow

Система PowerOcean / Фото EcoFlow

Окрім акумуляторів, іншим основним компонентом системи PowerOcean є гібридний інвертор потужністю до 10 кіловатів для живлення майже будь-якого однофазного приладу, а також трифазних приладів, таких як електричні плити та водяні насоси. EcoFlow стверджує, що автоматичне перемикання під час збоїв в електромережі відбувається настільки швидко, що "користувачі навряд чи помітять, що світло зникло".

EcoFlow також має модифікацію PowerOcean DC Fit, яка дозволяє легко вбудовувати батареї ємністю до 15 кіловат-годин в існуючі домашні сонячні установки. Система PowerOcean має клас захисту IP65 (захист від пилу та струменів води), а батареї мають автоматичний підігрів, що дозволяє їм працювати при низьких температурах. Це робить комплект придатним для встановлення, наприклад, на зовнішній стіні, якщо є карниз, який забезпечує базовий захист від сонця та дощу.

Ціни на EcoFlow PowerOcean будуть сильно відрізнятися в залежності від типу житла, тому EcoFlow не надає жодних конкретних цифр. PowerOcean спочатку обмежується Німеччиною, тоді як PowerOcean DC Fit орієнтований на всю Європу.