Аргумент проти

Скептики, які виступають проти виплати безумовного базового доходу аргументують свою позицію занепокоєнням, що ці гроші будуть переважно використані на наркотики та алкоголь, а не на їжу та предмети першої необхідності.

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Однак дослідження, проведене у 2022 році, виявило іншу картину.

Результати експерименту

Протягом 2022 року 103 бездомні учасники розподіляли свою щомісячну стипендію наступним чином:

36,6% на їжу,

19,5% на житло,

12,7% на транспортні витрати,

11,5% на одяг,

6,2% на охорону здоров'я.

Лише 2% з виплат витрачалося на наркотики, алкоголь і сигарети, причому більшість грошей йшла на сигарети, що суперечить поширеним стереотипам.

Крім того, дослідження показало, що особи, які отримували 750 доларів, з більшою ймовірністю поверталися з вулиці. Частка людей, які повідомили про час, проведений без притулку, значно зменшилася з 30% на початковому етапі до менш ніж 12% через 6 місяців після початку дослідження.

Дослідження безумовного базового доходу

Варто зазначити, що останнім часом суттєво зросла кількість досліджень, які вивчають вплив виплати безумовного базового доходу на різні суспільні групи. Подібні ініціативи в Денвері та Стоктоні продемонстрували позитивні результати, зокрема підвищення рівня зайнятості, скорочення боргів та покращення фізичного і психічного здоров'я отримувачів допомоги.

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Прихильники цієї ідеї вважають, що він може стати потенційним рішенням для подолання бідності та бездомності, а також засобом протидії потенційним втратам робочих місць через розвиток технологій штучного інтелекту. Науковці та прихильники концепції стверджують, що впровадження безумовного базового доходу може стати захистом для людей, які постраждали від втрати роботи, і сприяти загальному суспільному добробуту.

Оскільки дискусії про майбутнє праці та потенційний вплив штучного інтелекту тривають, результати цих досліджень спонукають розглядати базовий дохід як життєздатну стратегію для подолання викликів та побудови більш продуктивного та інклюзивного суспільства.