Оптогенетика, наукова дисципліна, якій майже два десятиліття, спирається на модифікацію генів нейронів для створення оптичного каналу для збудження та гальмування. Використовуючи світло певної довжини хвилі, вчені можуть маніпулювати активністю нейронів.

А тим часом Науковці розробили синаптичний транзистор для імітації роботи людського мозку

Синаптичний канал, що відповідає за нормальну передачу мозкової активності, залишається незачепленим, створюючи контрольоване середовище для регулювання нервових реакцій.

Як працює зонд

На відміну від більшості існуючих зондів в оптогенетиці, які випромінюють світло одного кольору, щоб пригнічувати або збуджувати активність нейронів, команда Массачусетського університету в Амхерсті розробила надзвичайно маленький двоколірний зонд розміром 0,2 мм завширшки і 0,05 мм завтовшки.



Кінчик оптогенетичного зонда має ширину близько 0,2 міліметра і товщину 0,05 міліметра / Фото photonics

Завдяки червоному мікросвітлодіоду та синьому мікросвітлодіоду на кінчику, зонд може як пригнічувати, так і збуджувати нейрони, що знаходяться під його впливом, надаючи дослідникам інструмент для швидкого визначення функцій певних груп нейронів.

Як це допоможе на практиці

Застосування цієї нової технології поширюється на медичну сферу, зокрема, на вивчення і лікування таких розладів, як епілепсія. Інгібування нейронів, функція, яку забезпечує зонд, зазвичай використовується для придушення епілептичних нападів. Зосередженість команди на мишах, для яких розроблені зонди, обіцяє поглибити наше розуміння неврологічних механізмів та сприяти покращенню методів лікування різних розладів.

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Очікується, що розробка все більш точних зондів з розширеною функціональністю поглибить наше розуміння структури мозку і складної роботи його різних відділів. У сфері, де зберігається невизначеність, ця інноваційна технологія може прокласти шлях до розгадки таємниць мозку, що можна порівняти з картографуванням недосліджених територій на нашій планеті.