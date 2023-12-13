Як це працює

Вся система складається з органоїдів мозку (скупчення людських клітин, що імітують органи) і традиційної електроніки. Для цього дослідники помістили "один органоїд на пластину з тисячами електродів, щоб з'єднати мозок з електричними ланцюгами". Схеми, "розмовляючи" з органоїдом мозку, "переводять інформацію, яку вони хочуть ввести, у форму електричних імпульсів". Вчені з Університету Індіани перетворили інформацію на електричні імпульси та передали органоїду. Датчики записали відповідь тканин мозку, а алгоритм машинного навчання розшифрував її.

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Для випробування можливостей системи її використали для розпізнавання голосу. 240 аудіофайлів з голосами восьми різних людей перетворювали на електричні сигнали і відправили на аналіз органоїду. Мінімозок видав різну реакцію на кожен голос, продемонструвавши в кожному випадку свій патерн нейронної активності. ШІ, навчений інтерпретувати ці реакції, ідентифікував людину на записі. Після тренувань система змогла розпізнавати голоси з точністю 78%.

До появи повноцінного біологічного комп'ютера доведеться пройти ще дуже довгий шлях, визнають дослідники, але їхня робота вже підтвердила деякі ключові теоретичні передумови. У попередніх експериментах подібні тести проходили тільки двомірні культури нервових клітин. Цього разу вперше із завданням впоралися тривимірні органоїди мозку.

З практичної точки зору біокомп'ютери зможуть забезпечити комп'ютерам майбутнього швидкість і енергетичну ефективність людського мозку. Технологію можна буде також використовувати для вивчення процесів мозку та нейродегенеративних захворювань, оскільки органоїди здатні відтворювати архітектуру та функцію працюючого мозку так, як не в змозі цього робити прості клітинні культури.

Наступним кроком дослідників стане адаптація до виконання складніших завдань, а також надання системі більшої надійності та точності.