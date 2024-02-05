Також були помічені випадки використання модифікованих карт пам'яті microSD, припаяних до плати, що спонукало CBL звернути увагу на зниження якості портативних флеш-накопичувачів.

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Конрад Хайніке, виконавчий директор CBL Datenrettung GmbH, висловив занепокоєння, заявивши:

Коли ми розібрали несправні USB-накопичувачі минулого року, ми виявили тривожно велику кількість низькоякісних мікросхем пам'яті зі зменшеною ємністю і видаленим логотипом виробника.

Він відзначив випадки, коли дефектні карти пам'яті microSD були припаяні до USB-накопичувачів, керованих ззовні платою USB-накопичувача, а не внутрішнім контролером карти пам'яті microSD.

Проблемні мікросхеми, виявлені CBL, – це мікросхеми пам'яті NAND, які, ймовірно, не відповідали стандартам контролю якості і, можливо, походять від великих виробників, таких як SanDisk і Samsung. Замість того, щоб бути переробленими, ці неякісні чипи потрапляють на ринок, деякі з них все ще мають замазані або зняті етикетки виробника.

CBL наголосила, що такі низькоякісні USB-накопичувачі поширені, зокрема, як "рекламні подарунки", але також зустрічаються серед "брендових продуктів", хоча конкретні компанії не розголошуються.

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CBL також відзначили ще одне занепокоєння, пов'язане з поширеністю технології QLC (Quad-Level Cell) у сучасних флеш-накопичувачах. Технологія QLC дозволяє зберігати більше даних на одному чипі флеш-пам'яті, але вона стала поширеною в недорогих накопичувачах. CBL стверджує, що поєднання низькоякісних флеш-чипів і технології QLC загострює існуючі проблеми з якістю, і застерігає від надмірної довіри до надійності флеш-накопичувачів.