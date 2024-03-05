Що відбувається

Як уже повідомляв 24 Канал, більшість користувачів повикидало з їхніх акаунтів, тоді як невелика частина змогла лишитися авторизованою, але не може оновити сторінку й отримати доступ до публікацій, історій та коментарів.

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Наразі єдиним сервісом, до якого вдається отримати доступ, є WhatsApp. Повідомлення в сервісі вільно відправляються й доставляються до отримувача. Натомість Messenger також "лежить".

Відносно нова соцмережа компанії під назвою Threads теж не працює. Це перший великий збій у її роботі, відколи вона була запущена. Під час відкриття програми відображається повідомлення про помилку: "На жаль, сталася помилка".

Збій почався після 17 години 5 березня.