Зображення, яке захоплює область H II, показує внутрішню роботу цього масивного зореутворювального комплексу, що простягається приблизно на 1630 світлових років на південному заході Великої Магелланової Хмари.

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Згідно з останніми дослідженнями, N79, яку часто вважають молодшим аналогом відомої туманності 30 Дорада (Туманність Тарантул), за останні 500 000 років продемонструвала ефективність зореутворення, що вдвічі перевищує ефективність 30 Дорада. Це відкриття робить N79 центром уваги астрономів, які прагнуть зрозуміти динаміку зореутворення в різних середовищах.

Виділене зображення зосереджене на одному з гігантських комплексів молекулярних хмар N79, позначеному як N79 Південь (S1). Інтригуючий "зоряний спалах" навколо яскравого об'єкта є результатом дифракційних стрибків, притаманних телескопам, що використовують дзеркала для збирання світла. У випадку Вебба гексагональна симетрія його 18 сегментів головного дзеркала проявляється у вигляді шести помітних спалахів.



Область зореутворення N97 у Великій Магелланової Хмарі / Фото NASA

Що відомо про N97

MIRI Вебба, що працює на довших довжинах хвиль, надав неоціненну інформацію про N79, виявивши газ, пил і протозірки, що світяться, в регіоні. Спостереження в середньому інфрачервоному діапазоні дозволяють астрономам заглибитися в процес зореутворення, пропонуючи унікальну можливість порівняти хімічний склад N79 з гігантськими зореутворювальними областями, які спостерігалися на ранніх стадіях розвитку Всесвіту.

Зореутворюючі області, подібні до N79, з їхнім хімічним складом, подібним до давніх зореутворюючих областей, являють собою важливий шлях до розуміння еволюції галактик у часі. Поточна програма Вебба, зосереджена на еволюції навколозоряних дисків і оболонок навколо зірок, що формуються, обіцяє революційні відкриття.

Чутливість телескопа дозволяє вченим виявляти планетоутворюючі пилові диски навколо зірок, подібних до нашого Сонця, що поглиблює наше розуміння динаміки зореутворення в Молочному Шляху.

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Зображення, що демонструє 7,7-мікронне світло в синьому, 10-мікронне в блакитному, 15-мікронне в жовтому і 21-мікронне в червоному кольорах, відображає здатність "Вебба" фіксувати найдрібніші деталі складних небесних процесів у N79. Оскільки телескоп продовжує свою місію, астрономи очікують подальших відкриттів, які сприятимуть нашому розумінню зореутворення в різних космічних ландшафтах.