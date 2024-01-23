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Металевий стовпчик із "камерою" встановили поблизу міста Тусон в Аризоні. Це творчий проєкт, аналоги якого з'являться в Китаї, Австрійських Альпах, у природних заповідниках США та інших місцях, як сподівається автор Джонатан Кітс.

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Кітс зізнається, що його проєкт не має ні художнього, ні комерційного, ні наукового, ні взагалі будь-якого сенсу. Ба більше, з імовірністю в 100% його не буде доведено до кінця, оскільки ніхто не збирається стежити за збереженням інсталяції протягом усієї 1000 років. Якщо не природні катаклізми, то діяльність людини напевно знищить стовп і камеру. Тут важлива сама ідея, і не виключено, що вона буде підхоплена й реалізована в тому чи іншому вигляді.

Камера на стовпі не цифрова, це камера-обскура. На стовпчику встановлено мідний циліндр з крихітним отвором завбільшки зі шпильку в пластині з 24-каратного золота, яка стійка до атмосферних впливів. Світло, що проникає через нього, перевертається й падає на багатошарове фоточутливе покриття, створюючи зображення.

Ідея в тому, що ключові об'єкти, на кшталт гір, залишатимуться в кадрі весь час і їхнє зображення глибоко закарбується в активному шарі. А швидкоплинні події, на кшталт створення і руйнування людських поселень протягом кількох століть, збережуться у вигляді розмитих обрисів. Вийде щось на кшталт абстрактного мистецтва, розмазаного на тривалому етапі часу.

Джонатон Кітс каже, що хоче, аби "Камера тисячоліття" спровокувала глибші роздуми про минуле, теперішнє та майбутнє людства, а також про те, яким може бути наше суспільство, коли ми увійдемо в 31 століття.

Більшість людей мають досить похмурий погляд на те, що чекає на нас попереду. Легко уявити, що через 1000 років люди побачать версію Тусона, набагато гіршу за ту, яку ми бачимо сьогодні,

– каже Кітс.

Згідно з задумом, відкрити циліндр потрібно у 3023 році.