Цьогорічна конференція для розробників Microsoft Build була здебільшого присвячена штучному інтелекту, але компанія робить оголошення і в інших сферах, зокрема й про це особливо корисне оновлення для користувачів Windows 11.

Цікаво Microsoft вбудує ШІ-помічника Copilot прямо в Windows і браузер Edge

RAR для Windows

Як пише джерело, це буде ре рішення з відкритим вихідним кодом, засноване на проєкті багатоформатних бібліотек. Microsoft заявляє, що ця зміна не тільки пропонує власну опцію для роботи з файлами RAR, але й додаткові формати, такі як tar, zip, gz та багато інших. Компанія також заявляє про "покращену функціональність" щодо стиснення у порівнянні зі сторонніми програмами.

Компанія не оголосила офіційну дату запуску цієї функції, однак сьогодні, 24 травня, повинне вийти оновлення Windows 11 з підтримкою Bluetooth LE і не тільки, тож цілком можливо, що ця функція буде вже в ньому.

Зазначимо, що компанія не так давно заявила, що всі нові функції тепер випускатиме лише для Windows 11. Десята версія операційної системи, а тим більше старіші, нових функцій отримувати не будуть, а лише рідкісні оновлення безпеки. Тож очікувати підтримку архівів у інших версіях ОС не варто.

Також нагадаємо, що Microsoft планує інтегрувати ШІ-помічника Copilot прямо в Windows і браузер Edge. Він допоможе користувачам полегшити їхню рутинну роботу, а також в дечому навіть замінить пошукові системи. Кнопка Copilot розташована на панелі завдань. Під час її активації з'являється бічна панель, схожа на ту, що використовується під час взаємодії з ботом у новому Bing. Оновлення вже тестується.