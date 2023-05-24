Для початку зазначимо, що Copilot – це не те ж саме, що чатбот Bing. Це технологія ШІ-помічника, який інтегрується в такі сервіси, як Outlook (пошта), Календар, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Teams та інші. Він допомагає, наприклад, створювати електронні листи за текстовим описом, генерувати ідеї, створювати необхідні тексти, працювати з таблицями та багато іншого. Ви прописуєте короткий запит необхідного результату, а Copilot генерує все за вас за допомогою штучного інтелекту.

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Як це буде

Кнопка Copilot буде знаходитись на панелі завдань. Під час її активації розкриється бічна панель, схожа на ту, що використовується під час взаємодії з ботом у новому Bing. У Copilot можна запитати щось, наприклад, яка сьогодні погода у Львові, куди сходити на вихідні та розклад сеансів у місцевому кінотеатрі. Це спрощує користувачам життя, оскільки за інформацією тепер не потрібно йти в пошуковик.

У демонстраційному відео від Microsoft показано, як Copilot змінює налаштування Windows, переставляє вікна за допомогою макетів Snap Layouts, підсумовує та переписує перетягнуті в нього документи, а також відкриває такі програми, як Spotify, Adobe Express і Teams.

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Microsoft каже, що з появою Copilot у Windows операційна система стане першою в світі ПК-платформою з подібною інтеграцією для допомоги користувачам ШІ. Спільно з Bing AI та різноманітними плагінами – як фірмовими, так і сторонніми – користувачі зможуть втілювати в життя свої ідеї, виконуючи за допомогою ШІ складні проєкти, не відволікаючись на перемикання між численними додатками.

Після відкриття бічна панель Windows Copilot залишається незмінною в усіх ваших додатках, програмах і вікнах, завжди доступна, щоб виконувати роль вашого персонального помічника,

– пише директор з розробки продуктів Microsoft Панос Панай.

Microsoft не розповіла про конфіденційність і безпеку Windows Copilot:

Чи можуть користувачі розраховувати на конфіденційність вмісту своїх документів.

Яка обробка відбувається локально на вашому пристрої, а не на серверах Microsoft.

Чи буде історія чату і контекстна інформація зберігатися між сеансами або навіть синхронізуватися між комп'ютерами.

Ймовірно, ми дізнаємося більше про це, коли функція наблизиться до запуску.

Windows Copilot буде доступний для тестування у рамках програми Windows Insiders, починаючи з червня. Терміни появи для всіх користувачів невідомі.

Copilot приходить в Edge і магазин додатків Microsoft Store

У Microsoft Store з'явиться новий розділ "Центр ШІ" – навігаційна опція поряд із кнопками для додатків, фільмів, телебачення та ігрових категорій. AI Hub пропонуватиме додатки зі штучним інтелектом для роботи з текстом, зображеннями тощо, а також магазин зможе надати вам коротке резюме всіх доступних відгуків про якусь програму, щоб ви не перечитували кожен окремо. Ці функції з'являться "незабаром".



AI Hub у Microsoft Store / Фото Microsoft