Як повідомляє 24 Канал, про нові функції Bing компанія повідомила напередодні, одразу ж після того, як оголосила про публічну доступність свого чат-бота для усіх користувачів. Раніше ним могли скористатися лише зареєстровані користувачі, які надіслали запит та отримали підтвердження від компанії.

Читайте на сайті ChatGPT руйнує інтернет: дослідники шоковані сайтами, які наповнює нейромережа

Bing це пошуковий чат-бот компанії Microsoft, який працює на базі технології OpenAI GPT-4. Цей чат-бот розширює функціональність пошуковика Bing, який тепер називається New Bing, та дозволяє користувачам спілкуватися з ним через звичний інтерфейс чату. На практиці взаємодія з чат-ботом Bing виглядає, як робота з власним пошуковим асистентом, який може допомогти вам знайти потрібну інформацію та пояснити все звичною мовою.

Що нового вміє Microsoft Bing

Одне з найважливіших доповнень – нова функція "Дії", яка дає змогу користувачам виконувати завдання за допомогою штучного інтелекту Bing від Microsoft без необхідності переходити з одного веб-сайту на інший.

Наприклад, якщо результат пошуку рекомендує ресторан, чат-бот може знайти зручний для користувача час бронювання і допомогти йому забронювати столик в інтерфейсі чату. Ця функція також працює в Edge, тож користувачі можуть попросити штучний інтелект Bing відтворити для них фільми, і він автоматично вибере правильний сервіс і відкриє сайт, щоб почати відтворення.

Відтепер Bing може знайти зображення та відео в результатах пошуку, включаючи діаграми, графіки та оновлене форматування. Незабаром користувачі зможуть шукати в Bing Chat і запитувати фотографії або відео об'єктів, тварин, місць тощо.

Компанія також розширює свій Bing Image Creator більш ніж на 100 мов, що дозволить користувачам легко створювати зображення в Bing Chat.

Ще однією функцією на яку чекали користувачі стала історія чату, яка дає змогу підбирати розмови чат-ботів на різних пристроях і навіть використовувати Bing Chat як інструмент для досліджень.

Цікаво! Microsoft планує додати функції експорту та обміну, щоб користувачі могли ділитися вмістом розмови в Twitter або перенести його в документ Word.

Новинки Bing від Microsoft: дивіться відео

Новинки інтегрованої версії Bing для Edge

У браузері Microsoft Edge відкриття посилання з відповіді в чаті Bing автоматично перемістить цей чат на бічну панель, щоб користувачі могли продовжувати ставити запитання під час перегляду сайту.

Microsoft також експериментує з персоналізацією цих чатів, додаючи контекст з попередньої історії чатів у нові розмови.

Функція Edge compose на бічній панелі також отримує кращі варіанти тону для створення тексту, а мобільний Edge незабаром буде підтримувати контекст сторінки, щоб користувачі могли ставити запитання в чаті Bing про сторінку, на якій вони перебувають.

А тим часом Штучний інтелект навчили читати думки та відтворювати їх у тексті без імплантування в мозок

Плагіни для Bing

Microsoft також відкриває Bing Chat для третіх сторін за допомогою плагінів, співпрацюючи з OpenTable для функції бронювання Bing Actions, Wolfram Alpha для візуалізації та OpenAI, щоб дозволити розробникам підключатися до Bing Chat.