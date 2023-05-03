Декодер мозкової активності, який представили дослідники, може читати думки людини без необхідності використання інвазивних пристроїв на кшталт імплантатів. Технологію розробили для пацієнтів, які перебувають у свідомості, але з певних причин не можуть говорити.

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Як все це працює?

ШІ аналізує мозкову активність, вимірюючи її за допомогою фМРТ-сканера, і перетворює отримані сигнали на текст. Хоча відтворений текст не є дослівним перекладом того, що людина чує або промовляє про себе, технологія дуже добре передає суть її думок. Приблизно в половині випадків ШІ повністю розшифровує фрази людини.

Однак технологія все ще має обмеження.

Наприклад, пацієнт повинен спочатку навчити алгоритм правильно розшифровувати свої думки.

Крім того, використання методу обмежене необхідністю проведення фМРТ, але вже вивчаються більш спрощені варіанти візуалізації.

Попри ці обмеження, дослідники запевняють, що не варто турбуватися про зловживання ШІ, наприклад, у випадках тортур або шпигунства. Під час експериментів результати розшифровки були хаотичними, якщо людина навмисно намагалася збити ШІ з пантелику і думати про щось інше. Крім того, технологія все ще перебуває на ранніх стадіях розвитку, і регуляторні ініціативи є дуже важливими, на думку авторів.

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Чому фахівців галузі турбує ця технологія

А проте, побоювання експертів дуже обґрунтовані. Розвиток нейротехнологій може мати серйозні наслідки, якщо великі ІТ-компанії навчаться читати думки людей. Професор біологічних наук Ніта Фарахані пояснює, що дуже скоро наші думки можуть належати не лише нам.

Загалом, ця нова система являє собою значний стрибок вперед у неінвазивних методах розуміння людських розумових процесів. Однак важливо діяти з обережністю і переконатися, що ця технологія використовується етично і відповідально.