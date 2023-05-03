Декодер мозкової активності, який представили дослідники, може читати думки людини без необхідності використання інвазивних пристроїв на кшталт імплантатів. Технологію розробили для пацієнтів, які перебувають у свідомості, але з певних причин не можуть говорити.
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Як все це працює?
ШІ аналізує мозкову активність, вимірюючи її за допомогою фМРТ-сканера, і перетворює отримані сигнали на текст. Хоча відтворений текст не є дослівним перекладом того, що людина чує або промовляє про себе, технологія дуже добре передає суть її думок. Приблизно в половині випадків ШІ повністю розшифровує фрази людини.
Однак технологія все ще має обмеження.
- Наприклад, пацієнт повинен спочатку навчити алгоритм правильно розшифровувати свої думки.
- Крім того, використання методу обмежене необхідністю проведення фМРТ, але вже вивчаються більш спрощені варіанти візуалізації.
Попри ці обмеження, дослідники запевняють, що не варто турбуватися про зловживання ШІ, наприклад, у випадках тортур або шпигунства. Під час експериментів результати розшифровки були хаотичними, якщо людина навмисно намагалася збити ШІ з пантелику і думати про щось інше. Крім того, технологія все ще перебуває на ранніх стадіях розвитку, і регуляторні ініціативи є дуже важливими, на думку авторів.
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Чому фахівців галузі турбує ця технологія
А проте, побоювання експертів дуже обґрунтовані. Розвиток нейротехнологій може мати серйозні наслідки, якщо великі ІТ-компанії навчаться читати думки людей. Професор біологічних наук Ніта Фарахані пояснює, що дуже скоро наші думки можуть належати не лише нам.
Загалом, ця нова система являє собою значний стрибок вперед у неінвазивних методах розуміння людських розумових процесів. Однак важливо діяти з обережністю і переконатися, що ця технологія використовується етично і відповідально.