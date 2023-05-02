В Amnesty розповіли Gizmodo, що для зображення порушень прав людини вони дійсно використовували генератор зображень зі штучним інтелектом, щоб зберегти анонімність вразливих протестувальників. Однак експерти побоюються, що використання технології може підірвати довіру до правозахисних груп – вони й без того перебувають в облозі авторитарних урядів, які ставлять під сумнів автентичність реальних відеоматеріалів.

Цікаво Республіканці показали згенерований ШІ ролик про вторгнення Китаю, щоб дискредитувати Байдена

Amnesty генерує зображення

Суперечка почалася з того, що регіональний акаунт Amnesty International у Норвегії опублікував три зображення, присвячені другій річниці великого протесту в Колумбії, під час якого поліція жорстоко розправилася з протестувальниками та вчинила серйозні порушення прав людини.

На одному зображенні можна бачити натовп поліцейських у бронежилетах, на іншому — поліцейського з червоною плямою на обличчі. Ще одне показує протестувальницю, яку забирає поліція.

Зараз усі ці публікації вже видалені. Імовірно, організація прибрала їх після критики.

Згенеровані "фотографії" мають явні ознаки артефактів штучного створення. Крім того, всі вони отримали невелику примітку в лівому нижньому кутку, яка повідомляє, що "Ілюстрації створені штучним інтелектом".

Реакція

Коментатори відреагували негативно. Багато хто висловив занепокоєння з приводу використання Amnesty технології, яка найчастіше асоціюється з дивакуватим мистецтвом і мемами, для зображення порушень прав людини.

Amnesty своєю чергою каже, що вирішила використати штучний інтелект, щоб зобразити події, "не наражаючи на небезпеку нікого з присутніх". Amnesty стверджує, що консультувалася з партнерськими організаціями в Колумбії та зрештою вирішила використовувати технологію як альтернативу показу реальних облич протестувальників, щоб зберегти конфіденційність.

Багато людей, які брали участь у Національному страйку, закривали свої обличчя, тому що боялися репресій і стигматизації з боку сил державної безпеки. Ті ж, хто відкрив своє обличчя, все ще перебувають у небезпеці, а деякі з них переслідуються колумбійською владою,

– каже заявив представник Amnesty.

Критики такого підходу впевнені, що порушники прав людини можуть використовувати зображення зі штучним інтелектом для дискредитації справжніх заяв. Експерти з прав людини розкритикували Amnesty, заявивши, що використання генеративного ШІ може створити тривожний прецедент і ще більше підірвати довіру до правозахисників. Вони впевнені, що ШІ-зображення Amnesty принесли більше шкоди, ніж користі.