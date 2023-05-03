Palantir опублікувала відео, яке показує можливості нової ШІ-платформи AIP. Наразі вона далека від військового застосування, адже компанія все ще працює над нею і хоче знати, чи буде розробка затребуваною.

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Що відомо

Система має на меті слугувати "етичним" та "правовим" прикриттям для майбутньої автоматизації військової сфери. У наведеній відеодемонстрації військовий оператор, якому доручено стежити за бойовими діями, нібито виявляє скупчення ворожих сил поблизу кордону і звертається до цифрового асистента в стилі ChatGPT за допомогою в розгортанні розвідувальних безпілотників, розробці тактичних заходів у відповідь на агресію і навіть організації глушіння зв'язку противника.

Показано, як AIP допомагає оцінити склад і можливості противника, запускати безпілотник Reaper на розвідувальну місію для уточнення даних, пропонує дії у разі виявлення ворожого елемента, передає командуванню перелік варіанті реагування – наприклад, атака літаком, артилерією чи Javelin. Відео показує, що для розуміння ситуації система аналізує велику кількість показників, включаючи рельєф, розташування об'єктів і війська та дуже багато іншого.

Демонстрація роботи AIP: відео

Робота AIP базується на трьох "ключових стовпах":

Перший полягає в тому, що AIP буде розгорнута в засекреченій системі, здатній аналізувати в режимі реального часу як засекречені, так і незасекречені дані , з дотриманням етичних і правових норм. Компанія не деталізувала, як це буде працювати.

Другий компонент полягає в тому, що користувачі зможуть перемикати сферу застосування і дії кожного LLM (AIP об'єднує різні моделі ШІ) і активність у мережі. Сам AIP генеруватиме захищений цифровий запис всієї операції, що "має вирішальне значення для зменшення значних правових, регуляторних і етичних ризиків у чутливих і засекречених умовах".

Третя складова – це "провідні в галузі засоби захисту" AIP, які запобігають несанкціонованим діям системи.

У сценарії Palantir залучена людина, яка запобігає хибним діям, однак у ролику не пояснюється, які кроки вживаються для того, щоб запобігти помилкам з боку системи.

Наразі незрозуміло, чи зацікавився Пентагон і коли така система може почати застосовуватись в реальних умовах.