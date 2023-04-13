Запуск відбудеться в рамках місії Juice, яка повинна вивести в космос апарат JUpiter ICy moons Explorer. Він відправиться до Юпітера й вивчатиме здебільшого його супутники, Ганімед, Європу і Каллісто. Вчені перевірять гіпотези про наявність у них підповерхневих океанів рідкої води. Крім того, особливу увагу буде приділено дослідженням магнітних і плазмових взаємодій Ганімеда і Юпітера. Дослідження супутника Іо будуть вестися тільки дистанційно.
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Малюнок
Запрошуємо долучитися до онлайн-трансляції запуску французської ракети "Ariane 5", яку прикрашає малюнок жительки Житомирщини Ярини Закалюжної, що переміг у міжнародному конкурсі. У своїй роботі Ярина намалювала планету Земля, яка передає Юпітеру корабель, що буде її вивчати, а супутники із захопленням спостерігають політ,
– написали на сайті Житомирської ОДА.
Ярина Закалюжна з малюнком, який нанесли на корпус ракети / Фото Музей космонавтики ім. С.П. Корольова
Малюнок розмістили у верхній частині ракети / Фото ЄКА
Старт запланований на 15:15 за Києвом і буде транслюватись у прямому ефірі.
Дивіться пряму трансляцію запуску: відео
Ariane 5: що відомо про цю ракету
- Це одноразова твердопаливна європейська ракета-носій, призначена для виведення корисного навантаження на низьку опорну орбіту (LEO) або геоперехідну орбіту (ГПО).
- Проєкт реалізується Європейським космічним агентством разом із European Astrium Space Transportation (EADS).
- Запуски відбуваються з космодрому Куру у Французькій Гвіані.
- Ракета важить 777 000 кілограмів і може підіймати не менше 16 000 кілограмів.