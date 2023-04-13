Запуск відбудеться в рамках місії Juice, яка повинна вивести в космос апарат JUpiter ICy moons Explorer. Він відправиться до Юпітера й вивчатиме здебільшого його супутники, Ганімед, Європу і Каллісто. Вчені перевірять гіпотези про наявність у них підповерхневих океанів рідкої води. Крім того, особливу увагу буде приділено дослідженням магнітних і плазмових взаємодій Ганімеда і Юпітера. Дослідження супутника Іо будуть вестися тільки дистанційно.

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Малюнок

Запрошуємо долучитися до онлайн-трансляції запуску французської ракети "Ariane 5", яку прикрашає малюнок жительки Житомирщини Ярини Закалюжної, що переміг у міжнародному конкурсі. У своїй роботі Ярина намалювала планету Земля, яка передає Юпітеру корабель, що буде її вивчати, а супутники із захопленням спостерігають політ,

– написали на сайті Житомирської ОДА.



Ярина Закалюжна з малюнком, який нанесли на корпус ракети / Фото Музей космонавтики ім. С.П. Корольова



Малюнок розмістили у верхній частині ракети / Фото ЄКА

Старт запланований на 15:15 за Києвом і буде транслюватись у прямому ефірі.

Дивіться пряму трансляцію запуску: відео

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