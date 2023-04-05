Раніше ми писали про те, що Virgin Orbit звільняє 85% працівників. Тепер же стало відомо, що компанія подала заяву про банкрутство.

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Що відомо

У заяві для інвесторів Virgin Orbit оголосила, що подає заяву про банкрутство і готується до продажу потенційним новим власникам після всього шести років існування.

Ми віримо, що передові технології запуску, які створила ця команда, матимуть широкий попит серед покупців, оскільки ми продовжуємо процес продажу компанії,

– йдеться у заяві генерального директора Дена Харта.

Не можна сказати, що такий поворот подій був геть неочікуваним, враховуючи, що в січні компанія визнала, що одна з її ракет розпалася під час запуску, а минулого місяця Virgin Orbit спочатку відправила своїх співробітників у відпустку для "збереження капіталу", а потім повністю звільнила 85% з них.

Активи Virgin Orbit оцінюється в суму від 100 до 500 мільйонів доларів – далеко не 3,7 мільярда доларів, якими компанія могла похвалитися, коли вийшла на біржу в 2021 році.

Після звільнень минулого тижня журналісти BBC зазначили, що ця компанія, заснована для конкуренції з SpaceX Ілона Маска, ніколи не отримувала прибутку. Бренсон сам вклав у неї 10,9 мільйона доларів від своєї інвестиційної компанії.

Наразі незрозуміло, хто може купити Virgin Orbit або її активи.

Що там у Virgin Galactic

Ще одне важливе питання: що все це означає для Virgin Galactic, компанії Бренсона, яка займається космічним туризмом і вже багато років продає квитки вартістю 250 000 доларів на "космічні літаки", які перевозитимуть заможних пасажирів у короткі подорожі на низьку навколоземну орбіту.

Цей бізнес Бренсона ще не запустив жодного комерційного польоту. Перший планують на кінець цього року. Однак ЗМІ повідомляють, що компанія зіткнулася з низкою проблем з безпекою, які можуть ще більше ускладнити цей процес.

Ціна акцій Virgin Galactic дійсно значно впала за останній місяць, однак у неї все ще є шанси залишиться на плаву.