Що може Gauss

Очікується, що новий штучний інтелект зможе створювати та редагувати зображення, підсумовувати документи, надавати допомогу в кодуванні й генерувати текст. Загалом усе те ж саме, що й найближчі конкуренти – ChatGPT, Bard та інші мовні моделі, чатботи та генератори зображень.

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Однією з важливих особливостей ШІ у виконанні Samsung буде запуск деяких частин генеративної моделі локально на пристрої, а не на серверах. Це означає, що смартфон не буде покладатися на підключення до інтернету для виконання певних завдань. Компанія заявляє, що інтегрує генеративний ШІ в "основні функції" пристрою, починаючи з наступного року. Це означає, що компанія дебютує з цією технологією, запустивши флагманську серію Galaxy S24.

Названа на честь видатного математика Карла Фрідріха Гаусса, платформа включатиме три різні компоненти:

Samsung Gauss Language, який дозволить користувачам узагальнювати документи, писати електронні листи та перекладати.

Samsung Gauss Code, що потенційно виступатиме помічником для кодування.

Samsung Gauss Image, чиїм завданням буде допомога в кодуванні.

Якщо Samsung впорається з цим завданням, модель генеративного ШІ Gauss стане життєво важливим доповненням до лінійки Galaxy S24. Крім того, можливість виконувати завдання локально сама по собі буде значною перевагою порівняно з конкурентами. Для порівняння, Apple, за чутками, також готує власний генеративний ШІ на наступний рік, але її смартфони традиційно виходять у вересні, тоді як Samsung представить Galaxy S24 уже через два місяці, у середині січня.

За словами віцепрезидента Samsung Electronics Міюнг Ю, Samsung не "прагне бути таким важким сервісом", як ChatGPT від OpenAI.

Вже зараз Samsung використовує технологію генеративного ШІ Gauss всередині компанії для підвищення продуктивності співробітників.