Відкриття зробили дайвери у 2021 році. Каное лежить глибоко всередині підводної печери на глибині 4,6 метра на мексиканському півострові Юкатан. Загалом археологи виявили 38 скелетних останків, зокрема кістку людської стопи, а також кістки броненосця, собаки, індички та орла.

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Деталі відкриття

Велика кількість кісток броненосця і наявність людської стопи привели дослідників до висновку, що каное, можливо, використовували мая під час ритуалу й навмисно помістили в печеру.

Дослідники також вважають, що останки броненосця можуть бути "натяком на вхід у підземний світ". Мая вірили, що печери й карстові воронки були порталами у потойбіччя, а броненосець був символом бога L, божества ягуара з плащем, що нагадує броньований панцир броненосця. Ідея ґрунтується на тому, що ці тварини — вправні плавці, здатні затримувати дихання під водою та використовувати кігті для просування вперед. Тож дослідники вважають, що рештки броненосця опинилися там завдяки людині.

Саме каное також надає археологам додаткові докази того, що воно використовувалося як частина священної церемонії, оскільки воно мало "дуже важкі" ніс і корму — плавати на такому було неможливо.

Спочатку каное датували часом між 830 і 950 роками нашої ери, проте вуглецевий аналіз показав, що деревина відноситься до XVI століття, що показує, що мая зберігали свої ритуали й після приходу іспанців.

Археологи продовжать занурення вглиб печери. Знахідку поки не підіймали на поверхню, щоб реліквія не зруйнувалася.