Відкриття зробили дайвери у 2021 році. Каное лежить глибоко всередині підводної печери на глибині 4,6 метра на мексиканському півострові Юкатан. Загалом археологи виявили 38 скелетних останків, зокрема кістку людської стопи, а також кістки броненосця, собаки, індички та орла.
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Деталі відкриття
- Велика кількість кісток броненосця і наявність людської стопи привели дослідників до висновку, що каное, можливо, використовували мая під час ритуалу й навмисно помістили в печеру.
- Дослідники також вважають, що останки броненосця можуть бути "натяком на вхід у підземний світ". Мая вірили, що печери й карстові воронки були порталами у потойбіччя, а броненосець був символом бога L, божества ягуара з плащем, що нагадує броньований панцир броненосця. Ідея ґрунтується на тому, що ці тварини — вправні плавці, здатні затримувати дихання під водою та використовувати кігті для просування вперед. Тож дослідники вважають, що рештки броненосця опинилися там завдяки людині.
- Саме каное також надає археологам додаткові докази того, що воно використовувалося як частина священної церемонії, оскільки воно мало "дуже важкі" ніс і корму — плавати на такому було неможливо.
Спочатку каное датували часом між 830 і 950 роками нашої ери, проте вуглецевий аналіз показав, що деревина відноситься до XVI століття, що показує, що мая зберігали свої ритуали й після приходу іспанців.
Археологи продовжать занурення вглиб печери. Знахідку поки не підіймали на поверхню, щоб реліквія не зруйнувалася.